ماهي فوائد الخوخ وأضراره؟



الخوخ الخوخ



تتعدد فوائد الخوخ الصحية للجسم، والبشرة، والشعر، لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد واصرار الخوخ وفقا لموقع بولد سكاى.



فوائد الخوخ للهضم



من فوائد الخوخ للقولون والجهاز الهضمي:

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الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء؛ وذلك بسبب احتواء الحبة الواحدة من الخوخ على 2 غرام من الألياف الغذائية.تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، مما يحسن وظيفة الجهاز الهضمي.عرفت زهور شجرة الخوخ أيضاً في الطب الصيني التقليدي للحفاظ على صحة ووظيفة الجهاز الهضمي، كما يتوفر مستخلص زهور الخوخفي كوريا لنفس الغرضفوائد الخوخ للوقاية من السرطانيساعد الخوخ في الوقاية من السرطان لاحتوائه على كميات جيدة من فيتامين سي، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقللمستويات الجذور الحرة في الخلايا، ويمنع تحولها لخلايا سرطانية.فوائد الخوخ للقلب وتقليل الكوليستروليساعد احتواء الخوخ على الألياف الغذائية على تقليل خطر التعرض لأمراض القلب، وارتفاع معدلات الكوليسترول في الدم.فمن فوائد الخوخ في التقليل من خطر هذه الأمراض قدرة بعض مركباته على الارتباط بالحمض الصفراوي الذي يتم تصنيعه باستخدامالكوليسترول؛ لذلك فإن تناول الخوخ يزيد حاجة الجسم لتصنيع الحمض الصفرواي، وبالتالي استهلاك كميات أكبر من الكوليسترولوخفض معدلاته في الدم.فوائد الخوخ لمرضى الضغطتعتبر العلاقة بين الخوخ والضغط إيجابية، إذ يساعد احتواء الخوخ على البوتاسيوم في التقليل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والجلطات. حيث بينت إحدى الدراسات الأمريكية التي أجريت عام 2015 على فئران التجارب قدرة عصير الخوخ على تقليل معدلات هرمونالأنجيوتنسين II (بالإنجليزية: Angiotensin II) المسؤول عن انقباض العضلات في جدران الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم.فوائد الخوخ لمرضى السكريتتعدد فوائد الخوخ لمرضى السكري، حيث تساعد الألياف الغذائية في تقليل خطر الإصابة بارتفاع معدلات السكر في الدم ومقاومةالأنسولين المرتبطة بمرض السكري.فوائد الخوخ للرجاليعد الخوخ غنياً بفيتامين سي الذي يساعد على تحسين تدفق الدم وزيادة هرمون التستوستيرون عند الرجال، وكلاهما مهم للوظيفة الجنسية.بالإضافة إلى ذلك بينت إحدى الدراسات الكورية التي أجريت عام 2017 قدرة الخوخ على زيادة تخلص الجسم من النيكوتين عن طريقالبول عند المدخنين، كما تتعدد فوائد الخوخ للرجال بشكل عام بسبب احتواء الخوخ على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحةالجسم.فوائد الخوخ للحامليعتبر الخوخ من الفواكه التي يمكن تناولها بكميات معتدلة خلال فترة الحمل لتعدد العناصر الغذائية المفيدة فيه، حيث أنه من الممكن أكلالخوخ للحامل في الشهور الأولى أو غيرها من فترات الحمل بكميات معتدلة دون تعريض الجنين لأي خطر.فوائد الخوخ للبشرةلا تقتصر فوائد الخوخ على الفوائد الصحية والوقاية من الأمراض، بل إنه مفيد أيضاً للبشرة، حيث يوفر العديد من الفوائد لها، مثل:تعزيز صحة البشرة: يعمل المحتوى العالي من فيتامين سي في الخوخ على تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، حيث يعتبر فيتامينسي من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة المهمة للحفاظ على إنتاج كميات كافية من بروتين الكولاجين، ويعتبر الكولاجين من أهمالبروتينات المشكلة لبنية البشرة والجلد، والتي تحافظ على مرونتها وتمنع ظهور التجاعيد فيها.الوقاية من ضرر أشعة الشمس: يحتوي الخوخ على فيتامين أ الذي يساعد على حماية البشرة من الشمس.ترطيب البشرة: من فوائد الخوخ للبشرة أن المحتوى العالي من المياه في الخوخ يساعد على الحفاظ على مستويات المياه في البشرةوترطيبها، من خلال منع حدوث الجفاف في الجسم.فوائد الخوخ للشعرتساعد الفيتامينات والمركبات الموجودة في الخوخ على تعويض النقص الحاصل فيها بشكل نسبي، مما يساعد في الحفاظ على صحةالشعر عند وجود تلف أو تساقط الشعر الناتج عن وجود نقص في أحد الفيتامينات الضرورية الموجودة في الخوخ.فوائد اوراق الخوخلا تستعمل أوراق الخوخ بشكل شائع، إلا أن شاي أزهار الخوخ يستخدم في الطب الصيني للجهاز الهضمي كما ذكر سابقاً، وقد يتوفرعلى شكل منتجات غذائية تباع في المراكز التجارية.اضرار الخوخبالرغم من فوائد الخوخ العديدة وقدرته على تقليل إفراز الهيستامين المسبب للحساسية كما ثبت في التجارب المخبرية، إلا أن الخوخ يعتبرمن الفواكه التي تسبب الحساسية لبعض الناس، لذا يجب الحذر عند تناول الخوخ أول مرة، ومراجعة الطبيب على الفور عند الشعور بأحدأعراض الحساسية نتيجة تناول الخوخ.