استشارى أمراض الجلدية : جدري القرود ليس مميتاً .. والشفاء منه خلال 10 أيام



جدري القرود جدري القرود



طمأن الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية المواطنين بشأن انتشار جدري القرود فى عدد من الدول.



وقال الناظر في مداخلة هاتفية، مع برنامج " آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، إن جدري القرود مرض موسمي، ومقارنته بفيروس كورونا غير علمى.



وأكد هانى الناظر، أن جدري القرود ليس وباء، وعدد المصابين به 80 شخصًا، فى بعض الدول المختلفة ومصر ليست منها.

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الشفاء خلال 10 أيامولفت هانى الناظر إلى أن جدري القرود ليس مميا وأغلب الحالات تحتاج 10 أيام فقط للشفاء منه.وكان أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن مرض جدري القرود ينتقل من حيوان إلى إنسان، وأيضًا من إنسان إلى إنسان؛ من خلال الاختلاط المباشر أو غير المباشر.واستكمل قائلًا:"منقدرش نقول إن جدري القرود وباء عالمي، وهو مرض فيروسي وليس وباءً عالميًا حتى هذه اللحظة، وفي تشديد يحدث في المطارات والموانئ لمنع نقل المرض، ونحتاج إلى مراقبة شديدة لأي حيوانات قادمة من الخارج".