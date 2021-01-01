تفاصيل مفاوضات الأهلي مع أشرف بنشرقي



مفاوضات الأهلي مع أشرف بنشرقي مفاوضات الأهلي مع أشرف بنشرقي



وصل النادي الأهلي إلى مرحلة متقدمة من اتفاقه لضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك لصفوف الفريق الأحمر في صفقة انتقال حر، خاصة مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك نهاية الموسم الحالي وبالتحديد نهاية يونيو القادم.



بداية المفاوضات

بدأت مفاوضات الأهلي مع اللاعب في يناير الماضي، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يحق التعاقد مع اللاعب خلال الـ 6 أشهر الأخيرة في عقده دون رجوع اللاعب للزمالك.



تفاصيل الصفقة

لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة والنهائية للصفقة حتى الآن، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بأن تكون مدة عقد اللاعب أشرف بن شرقي مع النادي 3 سنوات بدون شروط جزائية مع وجود امتيازات للاعب، ولم يتم حسم التفاصيل المالية التي تحتاج لمزيد من التفاوض، حيث من المتوقع أن يحصل اللاعب المغربي على 4.5 ملايين يورو في 3 سنوات بمعدل 1.5 مليون يورو سنويا.

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موعد الحسمسيكون الحسم باستكمال الصفقة بشكل نهائي من عدمه بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد على خلفية اجتماع بين الخطيب وشركة الكرة، حيث سيعرض كل طرف رأيه في الصفقة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.عرض سعوديعلى الجانب الآخر، رفض أشرف بن شرقي، توقيع أي عقود للنادي الأهلي، حيث طلب مهلة رسمية لحسم قراره النهائي بشأن انضمامه للفريق الأحمر، خاصة أنه لديه عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي مقابل 6 ملايين يورو في ثلاث سنوات.موقف الزمالكعلَّق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، على امكانية انتقال أشرف بن شرقي إلي صفوف الأهلي، قائلا: "عقد أشرف بن شرقي انتهى مع الزمالك ويحق له الرحيل للأهلي أو أي نادي آخر بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. أحمد وأمير مرتضى لم يتمكنا من الإبقاء على بن شرقي مع الزمالك لأن عقده انتهى ولا نستطيع إجباره على الاستمرار مع الزمالك".بنشرقي مع الزمالكلعب بنشرقي - 28 عاما - مع الزمالك 100 مباراة منذ الإنضمام له في صيف 2019 من الهلال السعودي مقابل 300 ألف دولار حيث سجل 36 هدف وصنع 25 وفاز مع الزمالك ب 4 بطولات، الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي والأفريقي.