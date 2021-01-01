مبابي يُجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025



مبابي مبابي



أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل التجديد.



وأعلن نادي باريس سان جيرمان عبر الحساب الرسمي له عبر"تويتر"، بمقطع فيديو للنجم الفرنسي.



الفيديو ظهر فيه مبابي وهو يعطي ظهره للجماهير في ملعب الفريق، ثم يلتف ويؤكد استمراره مع النادي العاصمي.

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وقال مبابي في تصريحات أدلى بها وهو في وسط ملعب بارك دي برينس بجوار ناصر الخليفي رئيس النادي: " أنا سعيد للغاية لأنني سأستمر في مغامرتي بالاستمرار هنا في فرنسا وفي مدينتي وبيتي".وتابع: "أتمنى أن أستمر في القيام بما أحبه، وأن ألعب الكرة وأحصل على أكبر قدر ممكن من الألقاب، شكرًا لكم ذلك الاستقبال".وأختتم ناصر الخليفي رئيس النادي: "لدي بعض الأخبار الرائعة لكم، كيليان مبابي سيستمر حتى 2025، نحن نؤمن بمشروعنا بوجوده منذ اليوم الأول الذي جاء فيه، سيستمر معنا وسيكتب تاريخًا عظيمًا في باريس سان جيرمان".يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت باللاعب مبابي مؤخراً بإنضمامه إلى نادي ريال مدريد الإسباني.