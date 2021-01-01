بدأ محاكمة المستريحين بأسوان لإستيلاىهم على 545 مليون جنيه

آخر الأخباراخبار مصر › بدأ محاكمة المستريحين بأسوان لإستيلاىهم على 545 مليون جنيه

صورة الخبر: بدأ محاكمة المستريحين بأسوان
بدأ محاكمة المستريحين بأسوان


قال محمود عيد محامي عدد من ضحايا مستريح أسوان إن اليوم كانت أولي جلسات مجموعة من الأشخاص المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين والذين أطلق عليهم المستريحين.

وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن المتهمين قاموا بعمليات نصب على أهالي أسوان والاستيلاء على 545 مليون جنيه.

وتابع محامي عدد من ضحايا مستريح أسوان أن هناك أشخاص تم النصب عليهم من قبل مستريحي أسوان ولكن لم يقوموا بعمل بلاغات ضدهم خوفا من الشكل العام أمام أهاليهم وخوفا من الشماته.

وأوضح محمود عيد أن المبلغ الحقيقي الذي جمعه مستريحي أسوان أكثر بكثير من المبلغ المعلن عليه وهو 545 مليون جنيه.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بدأ محاكمة المستريحين بأسوان لإستيلاىهم على 545 مليون جنيه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82160

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager