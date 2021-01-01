بدأ محاكمة المستريحين بأسوان لإستيلاىهم على 545 مليون جنيه

قال محمود عيد محامي عدد من ضحايا مستريح أسوان إن اليوم كانت أولي جلسات مجموعة من الأشخاص المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين والذين أطلق عليهم المستريحين.
وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن المتهمين قاموا بعمليات نصب على أهالي أسوان والاستيلاء على 545 مليون جنيه.
وتابع محامي عدد من ضحايا مستريح أسوان أن هناك أشخاص تم النصب عليهم من قبل مستريحي أسوان ولكن لم يقوموا بعمل بلاغات ضدهم خوفا من الشكل العام أمام أهاليهم وخوفا من الشماته.
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