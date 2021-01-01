السيسي : الحوار الوطني لكل المصريين .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي تحدث عن الحوار الوطني مع الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح مشروع مستقبل مصر اليوم.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس أكد أن الحوار الوطني لكل المصريين ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" من تلطخت يده بالدماء لن يكون متواجدا في الحوار الوطني، وهم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية".
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