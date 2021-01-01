السيسي : الحوار الوطني لكل المصريين .. فيديو

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السيسي


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي تحدث عن الحوار الوطني مع الصحفيين والإعلاميين على هامش افتتاح مشروع مستقبل مصر اليوم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الرئيس أكد أن الحوار الوطني لكل المصريين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" من تلطخت يده بالدماء لن يكون متواجدا في الحوار الوطني، وهم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الحوار لكل من يرغب في مصلحة مصر بشرط ألا تكون يده ملطخة بدماء المصريين الذين لن يقبلوا مشاركتهم في الحوار الوطني ".

المصدر: elbalad

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