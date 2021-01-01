الكاف : فيكتور جوميز حكماً لمباراة الأهلي والوداد



فيكتور جوميز فيكتور جوميز

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد الإدارة الفنية لمباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري ابطال إفريقيا، إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، بينما تقرر تعيين الإثيوبي باملاك تيسمبا حكما لتقنية الفيديو.



وقررت لجنة حكام "الكاف" الاعتماد على خدمات الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لقيادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم قيادته مباراة إياب نصف النهائي بالدار البيضاء بين الوداد الرياضي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.



وجاء الطاقم التحكيمي لنهائي أفريقيا على النحو التالي:

قد يعجبك أيضا...

- فيكتور جوميز حكم ساحة جنوب أفريقيا.- زاخيل توسي جارفيل ساكيلا مساعد أول من جنوب أفريقيا.- سورو فاتسو مساعد ثاني من ليسوتو.- الأنجولي هيلدر مارتينيز حكم رابع.- الأثيوبي باملاك تيسيما حكم VAR.- السوداني محمد عبدالله مساعد حكم VAR.- التونسي هيثم قيراط مساعد ثاني حكم VAR.