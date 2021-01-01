فيديو .. السيسي يجيب على تساؤلات حول إجرائه مداخلات في برامج تلفزيونية



السيسي السيسي



رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التساؤلات حول إجرائه مداخلات هاتفية مع البرامج التلفزيونية.



وخلال افتتاحه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، قال الرئيس السيسي: "كتير مننا يقول..إحنا ليه بنتدخل أحيانا في البرامج..هو عندو وقت يتفرج؟ آه طبعا، لأنني أنا عايز أعرف حنشكل فهما ووعينا للناس إزاي".



وأضاف السيسي: "عايز اطمن إن يا ترى زمايلي الإعلاميين الموجودين،وحتى ضيوفهم..لما بتناولوا قضية من القضايا، بيتناولوها بشكل شامل وعميق بحيث إن اللي بيسمعهم يستفيد؟ ولا محتتاجين نعزز الكلام ونلقي الضوء عليه أكتر؟".