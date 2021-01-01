مرتضى منصور يعلق علي توقيع بن شرقي للأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › مرتضى منصور يعلق علي توقيع بن شرقي للأهلي

صورة الخبر: توقيع بن شرقي للأهلي
توقيع بن شرقي للأهلي


علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية، بشأن تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات للصحفيين اليوم: "نحن في عصر الاحتراف ومن حق بن شرقي التوقيع لأي فريق لأنه عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري".

وتابع مرتضى منصور قائلا: "أشرف بن شرقي لاعب محترف وعقده ينتهي مع النادي، ولو هو وقع للأهلي أعمل أيه يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه، ده احتراف ومش هأخطفه يعني".

وفي سياق متصل كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب ومسؤولي النادي الأهلي بشأن الانتقال للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن اللاعب لا يزال في مرحلة التفاوض مع الأهلي، كما أنه يمتلك عروض عربية أخرى في الفترة الحالية ويفاضل بين جميع العروض التي تلقاها لاختيار أنسبها في الفترة المقبلة.

وكان مسؤولو الزمالك قرروا من قبل عدم التجديد للاعب المغربي في الفترة الأخيرة، في ظل مماطلة بن شرقي لحسم ملف التجديد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مرتضى منصور يعلق علي توقيع بن شرقي للأهلي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48729

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager