مرتضى منصور يعلق علي توقيع بن شرقي للأهلي

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية، بشأن تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.
وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات للصحفيين اليوم: "نحن في عصر الاحتراف ومن حق بن شرقي التوقيع لأي فريق لأنه عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري".
وتابع مرتضى منصور قائلا: "أشرف بن شرقي لاعب محترف وعقده ينتهي مع النادي، ولو هو وقع للأهلي أعمل أيه يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه، ده احتراف ومش هأخطفه يعني".
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