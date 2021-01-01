مرتضى منصور يعلق علي توقيع بن شرقي للأهلي



توقيع بن شرقي للأهلي توقيع بن شرقي للأهلي



علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية، بشأن تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.



وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات للصحفيين اليوم: "نحن في عصر الاحتراف ومن حق بن شرقي التوقيع لأي فريق لأنه عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري".



وتابع مرتضى منصور قائلا: "أشرف بن شرقي لاعب محترف وعقده ينتهي مع النادي، ولو هو وقع للأهلي أعمل أيه يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه، ده احتراف ومش هأخطفه يعني".

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وفي سياق متصل كشف مصدر مقرب من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب ومسؤولي النادي الأهلي بشأن الانتقال للفريق الأحمر في الموسم المقبل.وأوضح المصدر أن اللاعب لا يزال في مرحلة التفاوض مع الأهلي، كما أنه يمتلك عروض عربية أخرى في الفترة الحالية ويفاضل بين جميع العروض التي تلقاها لاختيار أنسبها في الفترة المقبلة.وكان مسؤولو الزمالك قرروا من قبل عدم التجديد للاعب المغربي في الفترة الأخيرة، في ظل مماطلة بن شرقي لحسم ملف التجديد.ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد المقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي