مواصفات هاتف POCO X4 GT.. شاشة 144 هرتز وشحن 67 واط والمزيد

يقال إنه يتم العمل حاليًا على الهاتف الذكي POCO X4 GT، فقد كشفت قائمة قاعدة بيانات IMEI أن الاسم الرمزي للهاتف هو 22041216G. ويُقال أن الجهاز نسخة معدلة من الهاتف الذكي Redmi Note 11T Pro، والذي من المقرر إطلاقه في 24 مايو في الصين. ع
على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي لـ POCO X4 GT، إلا انه المتوقع أن يصل الجهاز رسميًا في الأسابيع المقبلة في الأسواق العالمية. وقبل وصولها، شارك المسرب الشهير Yogesh Brar المواصفات المشاعة عن POCO X4 GT.
سيتم تجهيز POCO X4 GT بشاشة LCD بحجم 6.6 بوصة توفر دقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز. قد يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وقد يضم إعداد الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا بدقة 2 ميجابكسل.
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