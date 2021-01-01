ينطلق هاتف vivo S15 Pro بمعالج Dimensity 8100 وS15 بمعالج Snapdragon 870



vivo S15 Pro vivo S15 Pro

أعلنت شركة vivo رسمياً اليوم عن هواتف vivo S15 Pro، وvivo S15، التي تنطلق للأسواق بمعالجات Dimensity 8100، وSnapdragon 870.



أطلقت شركة Vivo خلال الشهر الماضي هاتف vivo S15e، واليوم ينضم اثنان من الإصدارات الجديدة لهذه السلسلة.



هاتف vivo S15 Pro

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يتميز هاتف vivo S15 Pro بشاشة AMOLED من سامسونج E5 بحجم 6.56 إنش بمعدل تحديث 120Hz، ودقة 1080 في 2376 بيكسل، وأبعاد 19.8:9، كما يصل سطوع الشاشة إلى 1500 nit، وتدعم تقنية HDR10 Plus.كما يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 8100 مع نظام تبريد يعمل على تحسين آداء الهاتف في الألعاب، أيضاً يضم الهاتف شريحة Gaming Graphics Core Pro إضافية للألعاب، مع كرت شاشة Mali-G610 MC6 وهي مميزات تعمل على تعزيز ثبات معدل الإطارات في الألعاب.وتدعم الشاشة معدل لمس 300Hz، والذي يمكن أن يصل إلى معدل 1000Hz مع تعزيز، كما يتميز هذا الإصدار بمكبرات صوتية ستريو، ومحرك X-axis لدعم الإستجابة اللمسية حتى500.وتؤكد الشركة على أن الهاتف يدعم تغطية للشبكات بزوايا تصل إلى 360 درجة، ويدعم الإتصال بdual Wi-Fi، وهوائيات البلوتوث.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف vivo S15 Pro بمستشعر Sony IMX766V رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.56 وحجم بيكسل 1.0µm، ويدعم المستشعر ميزة التبيث البصري وعدسات بفتحة f/1.9.كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 116 درجة، ويمكن لهذا المستشعر أن يدعم لقطات macro، ويأتي المستشعر الأخير لدعم عمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.45.أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وينطلق بنظام Android 12، وواجهة OriginOS Ocean، ويتوفر في الأسواق بألوان الأزرق والأسود بسعر يبدأ من 505 دولار.هاتف vivo S15يتميز هاتف vivo S15 برقاقة معالج Snapdragon 870، ويأتي بنفس نظام التبريد المميز لهاتف Pro، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، ودقة 1080 في 2400 بيكسل، وأبعاد 20:9، إلا أن الشاشة المستخدمة هي E4 من سامسونج، وتقدم سطوع 1300 nit، وتدعم محتوى HDR10 Plus.كما يضم vivo S15 مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.72، وفتحة عدسات f/1.9، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويأتي مستشعر السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.أيضاً ينطلق البطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 27 من مايو بسعر يبدأ من 400 دولار.