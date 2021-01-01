احذر تحميل ويندوز 11 على جهازك..لهذه الأسباب..



ويندوز 11 ويندوز 11

مع الاتجاه الكبير الذى يشجع الانتقال والترقي إلى أحدث نظام تشغيلي من مايكروسوفت



Windows 11 ويندوز 11 ، إلا أن هناك الكثير من الخبراء والمتخصصين ينصحون المستخدمين ويذكرون عدد من الأسباب الوجيهة لعدم الترقية إلى ويندوز 11 والاستمرار باستخدام ويندوز 10 .



وبحسب مجلة PCMag فإن ويندوز 11 طاله عدد كبير من الانتقادرات في الفترة السابقة تستند على أسباب مهمة خاصة أن الترقيات والتحديثات الخاصة به سبب مشكلات كثيرة على عدد من الأجهزة، وفيما يلى نستعرض عدد من الأسباب التى تنصح بعدم الترقية لويندوز 11 :

1. المتطلبات الكثيرة لويندوز 11

وتتطلب الترقية إلى ضرورة وجود ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام، ووجودة ذاكرة تخزين داخلية من نوع SSD أو محرك أقراص الحالة الصلبة تبدأ من 64 جيجا بايت من المساح الداخلية، ومعالج قوى يتطلب تشغيل مثل هذه القدرات.

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2. شريط مهام ويندوز 10 أفضليتيح ويندوز 10 عرض عدد من مفاتيح شريط مهام أوسع وأكثر إفادة ويسمح لك بوضع شريط المهام على جانب أو أعلى الشاشة وكذلك عبر الجزء السفلي، وهو أمر مهم لبعض المستخدمين، ولكن ويندوز 11 ، إذا كنت تستخدم المحاذاة المركزية الافتراضية ، فإن مواضع الرموز ، حتى زر البدء ، تتغير أثناء فتح التطبيقات وإغلاقها.3. قائمة ابدأ في ويندوز 10 أفضللا تعرض قائمة ابدأ الجديدة في ويندوز 11 التطبيقات المثبتة حديثًا أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، كما إنه يقدم التطبيقات "المقترحة" الغامضة التي قد تستند إلى تلك المعايير ، لكنني لم أجدها مفيدة مثل الأقسام الواضحة في ويندوز 10 لتلك الفئات، لا تعرض الرموز الموجودة في ويندوز 11 أي معلومات حول التطبيقات كما تفعل مربعات ويندوز 10.4. لا يحتوي ويندوز 11 على مربع بحث متوفر دائمًانعم ، يمكنك الضغط على رمز شريط المهام أو استخدام Key-S لإظهار مربع البحث في ويندوز 11 ، ولكن لا يوجد شيء مثل وجود مربع بحث هناك طوال الوقت، كما يقدم ويندوز 10، وبجوار زر البدء مباشرةً.5. تجربة أجهزة اللاب توب في ويندوز 11 ليست بنفس جودة تجربة ويندوز 10وعلى الرغم من أن مايكروسوفت تدعي أنها قامت بتحسينه إلا أنه على العكس من ذلك، يؤدي التمرير من اليسار واليمين إلى إظهار عرض المهام ومركز الإجراءات المفيد للغاية، كما يمكنك إغلاق أحد التطبيقات عن طريق سحب إصبعك لأسفل من أعلى الشاشة ، ويتم تعيين التطبيقات افتراضيًا إلى وضع ملء الشاشة.6. يتطلب ويندوز11 تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفتلن يجد المستخدمون أيًا من مستخدمي Mac الذين لم يسجلوا الدخول إلى حساب آبل ، بالإضافة إلى مستخدمي Chromebook أوأندرويد لم يسجلوا الدخول إلى حساب جوجل، ولكن بعض مستخدمي ويندوز متحمسون لعدم رغبتهم في تسجيل الدخول إلى حساب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.