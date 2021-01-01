تعلن كوالكوم رسمياً عن رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1



كوالكوم كوالكوم

كشفت كوالكوم النقاب مؤخراً عن رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1 التي تنطلق بتحسينات في السرعة وإستهلاك الطاقة.



ينطلق معالج Snapdragon 8+ Gen 1 بتحسينات في آداء وسرعة المعالجة بنسبة 10%، بينما تصل التحسينات في إستهلاك الطاقة إلى نسبة 30%.



كما تقدم النواة الرئيسية في وحدة المعالجة Cortex-X2 سرعة 3.2GHz، بينما تصل سرعة الأنوية الذهبية إلى 2.75Ghz، والأنوية الفضية تتميز بسرعة 2.0GHz.

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بينما يأتي كرت الشاشة بتحسينات في الآداء بنسبة 10%، ويعمل على خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 30%، أيضاً يأتي محرك الذكاء الإصطناعي بتحسينات في الآداء بنسبة 20% لكل واط، كما تتميز شريحة مودم اللاسلكية بكفاءة أعلى.وقد تم تحسين كفاءة الطاقة بشكل عام بنسبة 15%، ويمكن للهواتف التي تتضمن الرقاقة الجديدة أن تدعم بث الفيديو لمدة تصل إلى ساعة ونصف الساعة أكثر من الرقاقة السابقة.بينما تستمر فترة 5 ونصف أطول في الإتصالات الصوتية مع سطوع الشاشة، كما ترتكز الرقاقة على دقة تصنيع 4 نانومتر TSMC.وتدعم Snapdragon 8+ Gen 1 ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5 بسرعة 3200 MHz، وسعة UFS 3.1، وشاشة بجودة عرض QHD Plus، بمعدل تحديث يصل إلى 144Hz، ودقة 4K بمعدل تحديث 60Hz بعمق 10بت، وتقنية HDR10 Plus.كما يضم المعالج شريحة مودم Snapdragon X65، بسرعة 10 جيجابت لكل ثانية، وشريحة FastConnect 6900 تدعم Wi-Fi 6/6E بسرعة 3.6GHz، والبلوتوث 5.3، وaptX، وصوتيات Bluetooth LE.وتضم الرقاقة معالج الصور Spectra ISP المستخدم في الإصدار السابق بعمق 18بت، ودعم مستشعرات بدقة 200 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو 4K عند 120 إطار لكل ثانية، كما يدعم المعالج تقنية خفض التشويش في الإطارات المتعددة، ويدعم المعالج تنسيق HLG وHDR10+ و Dolby Vision.أول الهواتف المميزة بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1تنطلق أول الهواتف المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1 بدءاً من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر، حيث حصلت كوالكوم على طلبات توريد الرقاقة من Asus ROG وBlack Shark وHONOR وiQOO و Lenovo وMotorola وNubia وOnePlus وOppo وOSOM وrealme وRed Magic وRedmi وvivo وXiaomi وأيضاً ZTE.