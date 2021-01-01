"روس كوسموس" ستتخذ قرارها بشأن الرحلات الفضائية المشتركة مع ناسا قريبا

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أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين أن مؤسسته ستتخذ قرارها بشأن الرحلات الفضائية المشتركة مع ناسا قريبا.



وفي لقاء صحفي أجري معه مؤخرا قال روغوزين: "سيتم اتخاذ القرار بشأن الرحلات الفضائية المشتركة مع ناسا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الداخلية في مؤسستنا، إن لم يتخذ القرار في مايو الجاري فسيحصل هذا الأمر في الأيام العشرة الأولى من يونيو القادم.. نعمل الآن على الانتهاء من الموافقات الداخلية المتعلقة بهذا الخصوص".



وأضاف "القرار النهائي سيعتمد موقف ناسا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا وعلى قدرة الأمريكيين على ضمان سلامة الطاقم أثناء الرحلة، حاليا تخضع رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا للتدريبات في الولايات المتحدة، من بينها تدريبات لرحلة على متن مركبة Crew Dragon، لاأستبعد أن تكون رحلتها القادمة إلى المحطة الفضائية في إطار الرحلات المشتركة مع ناسا".

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وكان سيرغي كريكاليوف، المدير التنفيذي لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن في أبريل الفائت أن مسودة مخطط الرحلات الفضائية المشتركة مع ناسا قد تمت الموافقة عليها من قبل غالبية الهيئات الفدرالية المختصة