تعلن سوني عن سماعاتها الجديدة المنافسة لـ AirPods

أعلنت شركة سوني عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة التي ستكون منافسا قويا لسماعات AirPods Pro من آبل.
وتبعا لسوني فإن وزن كل سماعة من سماعات LinkBuds S الجديدة أقل من 4.8غ فقط، وبالرغم من ذلك فإن هياكلها أتت محمية من الماء والغبار وفق معيار IPX4.
وحصلت هذه السماعات على مكبرات صوت عالية الأداء من تطوير سوني، وعلى دعم لمعيار LDAC الذي يوفر زيادة تدفق الأصوات إلى الأذن مع الحفاظ على جودتها وصفائها.
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