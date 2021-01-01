تقترب آبل من الإعلان عن نظارتها الجديدة للواقع المعزز

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل قد تكشف قريبا عن نظارتها الجديدة التي تعمل مع تقنيات الواقع المعزز.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن "أعضاء مجلس الإدارة في شركة آبل اطّلعوا مؤخرا على مشروع النظارة الذكية التي يطورها الخبراء في شركتهم، والتي ستنافس نظارات مايكروسوفت وغوغل".
وتشير المعلومات المتوفرة إلى "أن النظارة الجديدة ستأتي على شكل قناع أمام العينين، وستجهز بزوج من شاشات micro-OLED التي تدعم تقنيات 4K، وستكون قادرة على العمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بنفس الوقت".
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