تطرح Xiaomi سوارها الذكي بسعر منافس قريبا

آخر الأخبارعلم وتقنية › تطرح Xiaomi سوارها الذكي بسعر منافس قريبا

صورة الخبر: Xiaomi
Xiaomi

أعلنت Xiaomi الـ 24 من مايو الجاري موعدا للكشف عن سوار Mi Band الذكي بنسخته الجديدة، والذي سيطرح بمواصفات وأسعار منافسة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن سوار ???????????? Xiaomi Mi Band 7 سيأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، سيحصل على أحزمة مطاطية مريحة بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والوردي والأزرق والأخضر.

وسيحصل السوار على شاشة AMOLED بمقاس 1.56 بوصة، دقة عرضها تعادل (490/192) بيكس، كما سيجهز ببطارية بسعة 250 ميلي أمبير تكفيه ليعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة في وضعية توفير الطاقة.

وستجهزه Xiaomi بأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم وعدد ساعات نومه اليومية.

وسيكون السوار قادرا على الاقتران مع الهواتف الذكية عبر بلوتوث، كما سيجهز بعدة واجهات تشغيل، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 40 دولارا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطرح Xiaomi سوارها الذكي بسعر منافس قريبا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9976

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager