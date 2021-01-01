تطرح Xiaomi سوارها الذكي بسعر منافس قريبا

أعلنت Xiaomi الـ 24 من مايو الجاري موعدا للكشف عن سوار Mi Band الذكي بنسخته الجديدة، والذي سيطرح بمواصفات وأسعار منافسة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن سوار ???????????? Xiaomi Mi Band 7 سيأتي بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، سيحصل على أحزمة مطاطية مريحة بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والوردي والأزرق والأخضر.
وسيحصل السوار على شاشة AMOLED بمقاس 1.56 بوصة، دقة عرضها تعادل (490/192) بيكس، كما سيجهز ببطارية بسعة 250 ميلي أمبير تكفيه ليعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة في وضعية توفير الطاقة.
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