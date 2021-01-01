تكشف رولزرويس عن ثاني سيارة لموديل بوت تيل الأغلى في العالم

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صورة الخبر: رولزرويس
رولزرويس

المربع نت – كشفت رولزرويس عن ثاني سيارة لموديل “بوت تيل” أو ذيل القارب، أغلى سيارة جديدة في العالم، يطلاء فريد من نوعه، أقرب للبني، وتم تدشين السيارة في حفل “كونكورسو ديليجانس” في إيطاليا.

هوية صاحب هذه السيارة سرية، مثل هوية صاحب النسخة الأولى، ووضحت رولزرويس أن طلاء السيارة مستوحى من صدفات اللؤلؤ، وهو أعقد طلاء في تاريخ رولزرويس بطبقات لونية متدرجة وهادئة وبديعة للغاية.

وتأتي الداخلية بلمسات لونية مماثلة، مع زخرفات من خشب الجوز، ولمسات ذهبية ولؤلؤية ، مع العلم أن صاحب السيارة يعمل في مجال اللؤلؤ وفق تصريحات رولزرويس، ما يفسر التركيز على صدفات اللؤلؤ البحرية في التصميم.

السيارة مصنوعة بالكامل باليد تماماً مثل النسخة الأولى، مع استخدام مكثف للألمنيوم في مختلف أنحاء المقصورة.. ولم تكشف رولزرويس عن سعر السيارة، ولكن نعلم أن سعر النسخة الأولى بلغ 28 مليون دولار، ونتوقع سعراً مقارباً لهذه النسخة.

المصدر: المربع نت

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