تحقق كيا نمو في المبيعات الأوروبية رغم انهيار سوق السيارات الجديدة خلال أبريل

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صورة الخبر: كيا
كيا

المربع نت – انهارت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بـ 20% خلال أبريل، وهو واحد من أسوأ الشهور لمجال السيارات في أوروبا منذ بداية جائحة الكورونا في 2020.

ووضحت بيانات جمعية مصنعي السيارات الأوروبية، إن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بلغت 684,506 سيارة في أبريل 2021، وعند إدخال آيسلندا والنرويج وبريطانيا وسويسرا للحسبة، ترتفع المبيعات إلى 830,447 سيارة.

هذا انخفاض 20.2% عن مبيعات أبريل العام الماضي، والتي بلغت 1.04 مليون سيارة وقتها، وبلغت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2.93 مليون سيارة، بانخفاض 14.4% عن مبيعات الأشهر الأربعة الأولى من 2021.

من أهم الشركات المتضررة هي فولكس واجن، والتي انهارت مبيعاتها بـ 27.1% من 230 ألف سيارة إلى 167 ألف سيارة، وانخفضت مبيعات رينو بـ 18.2%، وتراجعت بي ام دبليو بـ 20%، وانخفضت مرسيدس بـ 21.2%.

كيا هي من علامات السيارات القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو ممتاز خلال أبريل، بـ 14%، كما تمكنت ميتسوبيشي وهوندا من تحقيق نمو جيد في مبيعات أبريل كذلك.

المصدر: المربع نت

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