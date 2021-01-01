بعد وصولها إلى مصر هذه مواصفات سوزوكي جيمني الجديدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › بعد وصولها إلى مصر هذه مواصفات سوزوكي جيمني الجديدة

صورة الخبر: سوزوكي جيمني
سوزوكي جيمني

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، أعلنت شركة مودرن موتورز مؤخرا عن تقديمها موديل 2022 من سيارتها سوزوكي جيمني في السوق المحلي، وهي سيارة من فئة مركبات SUV الصغيرة، وستطرح في مصر بفئة واحدة فقط من التجهيزات.

وتحمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي، وهو بقوة 101 حصان وعزم 130 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الرباعي).

أما عن التجهيزات المتاحة مع هذا الموديل من السيارة في مصر فتشمل الآتي:

- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

- تثبيت مقاعد الأطفال.

- نظام مكابح مانعة للانغلاق.

- توزيع إلكتروني لقوة المكابح.
- نظام مساعدة المكابح.

- نظام ثبات إلكتروني.

- نظام التحكم في المنحدرات.

- قياس ضغط الإطارات.

- قفل للسرعة.

- نظام مضاد للسرقة.

- نظام للتوقف على المنحدرات.

- دعم جانبي للأبواب لحماية الركاب.

- تجهيزات للطرق الوعرة.

- مصابيح أمامية وخلفية هالوجين.

- مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

- إضاءة نهارية.

- زجاج خلفي داكن.

- مرايات جانبية كهربائية.

- عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

- إضاءة أوتوماتيكية.

- تعديل مقعد السائق والراكب يدويًّا في 3 اتجاهات.

- منفذ USB.

- منفذ كهرباء 12V.

- عجلة قيادة متعددة المهام.

- شاشة وسطية.

- بلوتوث.

- نظام صوتي يضم سماعتين.

- مبت ومحدد سرعة.

- زجاج كهربائي.

- تكييف هواء يدوي.

- سخانات بالمرايات الجانبية.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد وصولها إلى مصر هذه مواصفات سوزوكي جيمني الجديدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95718

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager