سعر الذهب اليوم السبت 21 مايو 2022 في مصر

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اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1842 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 666 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 857 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1142 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5000 جنيه.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10000جنيه.
كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,050 جنيهات.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.

مواصفات الذهب
يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

الذهب القديم
لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

مؤشرات البورصة
تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.

تعاملات البورصة العالمية
انخفض الذهب أمس في آسيا ولكنه اتجه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ منتصف أبريل 2022، وتراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي جعلت المستثمرين يتجهون إلى الأصول الآمنة.

المصدر: بوابه الاهرام

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