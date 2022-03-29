سعر الذهب اليوم السبت 21 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1842 دولار للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 666 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 857 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1142 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5000 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10000جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20000 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,050 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةانخفض الذهب أمس في آسيا ولكنه اتجه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ منتصف أبريل 2022، وتراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي جعلت المستثمرين يتجهون إلى الأصول الآمنة.