سعر الدولار في مصر اليوم والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السبت 21-5-2022

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سعر الدولار الرسمي اليوم في مصر، صباح السبت، 21-5-2022، توقف الدولار عند سعر الغلق الذي شهده الخميس الماضي 19-5-2022، قبل عطلة يومي الجمعة والسبت، 20 و21 مايو 2022، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 18.2225 عند الشراء والبيع سجل الدولار 18.3083.



كان سعر البنك المركزي المصري، الخميس 19-5-2022، سجل 18.2233 عند الشراء والبيع سجل 18.3092، بما يعني أن الأخضر شهد ثباتا سعريا في البنك المركزي المصري، بالرغم من قرار رفع الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.



قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة .. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% للمرة الثانية منذ 2017 .. التفاصيل الكاملة

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