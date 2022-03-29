أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم 21 مايو



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت 21 مايو 2022 .



وتنشر « بوابة أخبار اليوم » الأسعار حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وقد سجل كيلو السمك البلطي 1 يتراوح ما بين 41 إلى 45 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

و سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 20 إلى 40 جنيها .ويتراوح البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.وفيليه أسماك البلطي من 30 إلى 130 جنيهاتوقشر بياض من 90 إلى 110 جنيهًا للكيلووسجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،فيما بلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 36 جنيهًا .وتراوح سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيهًا.وتراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا .وسجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها.والجمبري نمرة 1 من 300 إلى 350 جنيهًاوالجمبري نمرة 2 من 200 إلى 250 جنيهًاوالجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًاوسعر سمك البرانيس الإسكندراني من 54 إلى 64 جنيهًا للكيلوأما القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا،وسعر المكرونة السويسي من 70 الى 78 جنيهًا،وتراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 85 إلى 95 جنيهًا .وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و 130 جنيها.وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها.وتراوح سعر سمك موسى من 90 الى 150 جنيهًاوتراوح سعر أسماك السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا .ومن جانبه، قال بكرى أبوالحسن شيخ الصيادين بالسويس أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية يرجع إلى زيادة الطلب على الأسماك مع انخفاض المعروض بالاسواق .وأوضح شيخ الصيادين بالسويس أن انخفاض الإنتاجية يرجع لانتهاء موسم الصيد أو ما تسمى بفترة الغلق والتي تستهدف الحفاظ على تفريخ الأسماك ووضع بيضها لتنمو وتتكاثر للموسم الجديد والذي يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل