تراجع أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

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أسعار الخضار

شهدت أسعار الخضروات تراجعا ملحوظا في الأسعار بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم السبت 21 مايو 2022 ، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

وتنشر « بوابة أخبار اليوم » أسعار الخضر حيث سجل سعر الطماطم ما بين 5.5 إلى 7 جنيهات للكيلو.

و البطاطس ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيهات.

الكوسة ما بين 2 إلى 3.75 جنيهات.

وتراوح سعر الجزر ما بين 1.5 إلى 3.5 للكيلو .

الفاصوليا ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
الباذنجان الرومي ما بين 2 إلى 3.5 جنيهات.

الباذنجان البلدي ما بين 1.75 إلى 3.75 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الرومي 1.5 الى 3

الباذنجان الأبيض من 2 الى 3.5 جنيها

الفلفل الرومي البلدي ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو البامية 20 إلى 30 جنيها

الملوخية ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

الخيار البلدي ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات .

وسجل خيار الصوب ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات

الليمون البلدي ما بين 8 إلى 14 جنيهات.

وقلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو .

وسعر السبانخ ما بين 3 إلى 4.5 جنيهات للكيلو .

وسعر كيلو البسلة ما بين 4 الى 7 جنيهات .

وسعر كيلو الثوم ما بين 4 إلى 6 جنيهات .

ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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