نصائح تساعد الطالب على مراجعة دروسه خلال فترة الامتحانات

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يشعرالطلاب خلال فترة الإمتحانات بالكثير من القلق والتوتر الذى يؤثر بشكل سلبى في طرق تركيزهم واستيعابهم للمادة الدراسية التي يحاولون مراجعتها ليلة الإمتحان، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، نصائح تساعد الطالب على مراجعة المادة الدراسية خلال فترة الإمتحانات، وفقاً لما ذكره موقع "kumon" .



نصائح لمراجعة المادة الدراسية ليلة الإمتحان



اختيار مكان لمراجعة المادة



العثور على مكان مناسب لمراجعة المادة الدراسية قبل الامتحان هام للغاية، لمساعدة الطالب في التركيز عند مراجعة المادة، لذلك يجب أن تحتوى الغرفة على طاولة كبيرة، لتتحمل الكتب وإضاءه مناسبة، ولا يسمح بدخول أي فرد من الأسرة داخل الغرفة حتى لا يزعج الطالب.





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الحصول على قسط كافى من النوميجب على الطالب أن ينال قسط كافى من النوم ، ليشعر بالراحة والصفاء الذهنى، الذى يساعد على استيعاب المعلومات التي يراجعها بسهولة.التركيز أثناء المذاكرةيجب على الطالب أن يركز جيداً عند مراجعة المادة الدراسية، حتى يستطيع استيعاب المادة، كما عليه أن يحاول أن يهدأ من أعصابه قبل الدخول لقاعة الإمتحان، حتى يستطيع حل الأسئلة.التخلص من المشتتاتيجب على كل طالب أن يترك هاتفه بعيداً عنه أثناء المذاكرة حتى يستطيع التركيز ولا يتشتت، كما عليه غلق صوت الهاتف المحمول، حتى لا يتشتت من الرسائل النصية أو المكالمات الواردة .وضع خطةيجب على كل طالب أن يضع خطة ليسير عليها، حتى يستطيع مراجعة جميع المواد الدراسية، وفهمها جيداً قبل الامتحان.التوقف قليلاًبقدر حاجة كل طالب على التركيز للمراجعة والفهم ، بقدر حاجته لبعض الراحة، لذلك يجب على الطالب أن يحصل على بعض الاسترخاء بعد خروجه من الإمتحان، ليستطيع الاستيعاب والتركيز مثل أن يلعب الكرة أو أي لعبة يفضلها، حتى يستعيد نشاطه وتركيزه من جديد.