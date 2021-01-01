تحدث اليوم.. تحذير عاجل من ظاهرة فلكية تصيب العين بأضرار صحية..



ظاهرة فلكية ظاهرة فلكية

يترقب دائما عشاق الظواهر الفلكية في كافة أنحاء العالم، موعد حدوثها من أجل مشاهدتها والاستمتاع بها، إلا أن ظاهرة اليوم قد تصيب العين بأضرار جسيمة، بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون النظر إليها باستخدام المنظار.



ظاهرة فلكية تصيب العين بأضرار جسيمة

ومن المنتظر أن يمر كوكب عطارد بالقرب من الشمس، اليوم السبت، الموافق 21 مايو الجاري، وهي ظاهرة مؤذية للعين، وفقًا لما ذكرته الجمعية الفلكية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وتحدث الظاهرة في تمام الساعة 10:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:12 مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يقترب عطار من الشمس لمرحلة أن يفصل بينهما حوالي درجة، وهذا سيجعله غير مرصودًا تمامًا لعدة اسابيع، وسيكون مطموسًا في وهج الشمس.

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وسيمثل ذلك نهاية ظهور كوكب عطارد في سماء المساء، وانتقاله إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب الجمعية الفلكية، و«سيمر كوكب عطارد أيضًا بنقطة الحضيض، وهي أقرب مسافة إلى الأرض، في نفس الوقت تقريبًا، إذ يكون على نفس الجانب الأرض من الشمس على مسافة 0.55 وحدة فلكية من الأرض، وإذا كان يمكن رصده، فسيبلغ قطره 12.2 ثانية قوسية، ويكون قرصه غير مضاء تمامًا في الوقت الحالي».تحذير من مشاهدة الظاهرة الفلكيةوحذرت الجمعية الفلكية بجدة من خطورة الظاهرة، مشددة على ضرورة عدم محاولة استخدام المنظار أو التلسكوب لرصد عطارد في الوقت الحالي، نظرًا لقربة من الشمس، وذلك خطير، لأن الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الأجهزة ما قد يتسبب بأضرار للعين.