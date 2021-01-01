تحدث اليوم.. تحذير عاجل من ظاهرة فلكية تصيب العين بأضرار صحية..

آخر الأخبارعلم وتقنية › تحدث اليوم.. تحذير عاجل من ظاهرة فلكية تصيب العين بأضرار صحية..

صورة الخبر: ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

يترقب دائما عشاق الظواهر الفلكية في كافة أنحاء العالم، موعد حدوثها من أجل مشاهدتها والاستمتاع بها، إلا أن ظاهرة اليوم قد تصيب العين بأضرار جسيمة، بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون النظر إليها باستخدام المنظار.

ظاهرة فلكية تصيب العين بأضرار جسيمة
ومن المنتظر أن يمر كوكب عطارد بالقرب من الشمس، اليوم السبت، الموافق 21 مايو الجاري، وهي ظاهرة مؤذية للعين، وفقًا لما ذكرته الجمعية الفلكية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتحدث الظاهرة في تمام الساعة 10:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:12 مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يقترب عطار من الشمس لمرحلة أن يفصل بينهما حوالي درجة، وهذا سيجعله غير مرصودًا تمامًا لعدة اسابيع، وسيكون مطموسًا في وهج الشمس.

وسيمثل ذلك نهاية ظهور كوكب عطارد في سماء المساء، وانتقاله إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب الجمعية الفلكية، و«سيمر كوكب عطارد أيضًا بنقطة الحضيض، وهي أقرب مسافة إلى الأرض، في نفس الوقت تقريبًا، إذ يكون على نفس الجانب الأرض من الشمس على مسافة 0.55 وحدة فلكية من الأرض، وإذا كان يمكن رصده، فسيبلغ قطره 12.2 ثانية قوسية، ويكون قرصه غير مضاء تمامًا في الوقت الحالي».

تحذير من مشاهدة الظاهرة الفلكية
وحذرت الجمعية الفلكية بجدة من خطورة الظاهرة، مشددة على ضرورة عدم محاولة استخدام المنظار أو التلسكوب لرصد عطارد في الوقت الحالي، نظرًا لقربة من الشمس، وذلك خطير، لأن الشمس قد تصبح في مجال رؤية تلك الأجهزة ما قد يتسبب بأضرار للعين.

المصدر: الوان

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحدث اليوم.. تحذير عاجل من ظاهرة فلكية تصيب العين بأضرار صحية..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69790

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager