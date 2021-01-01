تحدث اليوم.. تحذير عاجل من ظاهرة فلكية تصيب العين بأضرار صحية..

يترقب دائما عشاق الظواهر الفلكية في كافة أنحاء العالم، موعد حدوثها من أجل مشاهدتها والاستمتاع بها، إلا أن ظاهرة اليوم قد تصيب العين بأضرار جسيمة، بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون النظر إليها باستخدام المنظار.
ظاهرة فلكية تصيب العين بأضرار جسيمة
ومن المنتظر أن يمر كوكب عطارد بالقرب من الشمس، اليوم السبت، الموافق 21 مايو الجاري، وهي ظاهرة مؤذية للعين، وفقًا لما ذكرته الجمعية الفلكية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتحدث الظاهرة في تمام الساعة 10:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:12 مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يقترب عطار من الشمس لمرحلة أن يفصل بينهما حوالي درجة، وهذا سيجعله غير مرصودًا تمامًا لعدة اسابيع، وسيكون مطموسًا في وهج الشمس.
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