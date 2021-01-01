تعرف عليها..قواعد تساعد على تقليل دهون البطن..

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن ، يركز الناس في الغالب على تقليل دهون البطن، تعد المعدة المسطحة هدفًا للياقة البدنية بالنسبة للكثيرين ، لكنهم لا يعرفون غالبًا الطريق الذي يجب اتباعه لتحقيق ذلك، وفقًا لأخصائية التغذية ناتاشا موهان ، فإن الحفاظ على بطن مسطح يعني الحفاظ على صحتك العامة أيضًا، محيط الخصر الأكبر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وحتى السرطان، ليس من السهل استهداف دهون البطن فقط عند اتباع نظام غذائي، لكن فقدان الوزن بشكل عام يمكن أن يساعدك على تقليل طبقات الدهون الخطرة على البطن ، وفقا لما نشره موقع "indianexpress".
تجنب المشروبات المحلاة بالسكر:
الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة ليست جيدة بالنسبة لك ، يمكن أن يؤدي تناولها إلى زيادة الوزن، له تأثير سلبي على صحة التمثيل الغذائي الخاص بك أيضًا، حاول تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي وتجنب المشروبات السكرية تمامًا، لكن هذا لا ينطبق على الفاكهة الكاملة التي تحتوي على ألياف وصحية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!