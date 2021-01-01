تعرف عليها..قواعد تساعد على تقليل دهون البطن..



دهون البطن دهون البطن

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن ، يركز الناس في الغالب على تقليل دهون البطن، تعد المعدة المسطحة هدفًا للياقة البدنية بالنسبة للكثيرين ، لكنهم لا يعرفون غالبًا الطريق الذي يجب اتباعه لتحقيق ذلك، وفقًا لأخصائية التغذية ناتاشا موهان ، فإن الحفاظ على بطن مسطح يعني الحفاظ على صحتك العامة أيضًا، محيط الخصر الأكبر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وحتى السرطان، ليس من السهل استهداف دهون البطن فقط عند اتباع نظام غذائي، لكن فقدان الوزن بشكل عام يمكن أن يساعدك على تقليل طبقات الدهون الخطرة على البطن ، وفقا لما نشره موقع "indianexpress".



تجنب المشروبات المحلاة بالسكر:

الأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة ليست جيدة بالنسبة لك ، يمكن أن يؤدي تناولها إلى زيادة الوزن، له تأثير سلبي على صحة التمثيل الغذائي الخاص بك أيضًا، حاول تقليل كمية السكر في نظامك الغذائي وتجنب المشروبات السكرية تمامًا، لكن هذا لا ينطبق على الفاكهة الكاملة التي تحتوي على ألياف وصحية.





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قلل من الكربوهيدرات:إن تناول كميات أقل من الكربوهيدرات هو وسيلة مضمونة لفقدان الدهون، تظهر العديد من الدراسات أن شهيتك تنخفض عندما تقلل من الكربوهيدرات ، مما يساعد في إنقاص الوزن، يمكن أن يحافظ فقدان الكربوهيدرات أيضًا على صحتك ، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني . تجنب الكربوهيدرات مثل السكر والحلوى والخبز الأبيض.تناول الأطعمة الغنية بالألياف:مادة نباتية غير قابلة للهضم ، يمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في إنقاص الوزن، أفضل طريقة هي تناول الأطعمة النباتية ، بما في ذلك الخضار والفواكه. الشوفان الكامل والبقوليات من المصادر الكبيرة للألياف.ممارسة الرياضة:تعتبر ممارسة الرياضة من أفضل الطرق لتقليل الوزن ودهون البطن إلى جانب تحسين صحتك. يمكن أن تقلل التمارين الهوائية مثل المشي والجري والسباحة دهون البطن بشكل كبير.راقب ما تتناوله من طعام:على الرغم من اتباع نظام غذائي عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات ، فمن السهل التقليل من تناول الطعام أو المبالغة فيه إذا لم تتبعه، يمكن أن يساعدك التتبع في تحقيق أهداف محددة مثل زيادة تناول البروتين أو تقليل الكربوهيدرات لإنقاص الوزن بشكل فعال.