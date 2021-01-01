دار الإفتاء تحيب .. هل عليَّ ذنب حين تأتيني وساوس عن ذات الله

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هل عليَّ ذنب حين تأتيني وساوس عن ذات الله فأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال أمين الفتوى إنه لا يوجد ذنب في هذا الأمر. لما جاء في الحديث"بأن مثل هذا هو صحيح الإيمان". أي أن هذا هو الإيمان الحقيقي.. فالشيطان دائمًا وأبدًا يحاول دب اليأس والحزن والكرب في قلوب الطائعين. وهو لا يذهب إلي العاصي ولكن يذهب إلي الشخص الذي يصلي أو يقرأ في المصحف أو الشخص الذي علي طاعة.



وأنصح العبد في مثل هذه الأمور بأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذكر الله ومن قراءة القرآن وأن يستمر علي الطاعة وألا يستسلم إلي هذه الوساوس.



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الاستعاذة بالله من الشيطانإن من أعظم أسباب العصمة من الشيطان الاستعاذة بالله منه: قال تعالى: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم).وقال تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون). وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما: احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد).ومن أسباب العصمة من الشيطان قراءة المعوذتين: (قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس)، فإن لهما تأثيراً عجيباً في الاستعاذة بالله من شر الشيطان ودفعه والتحصن منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما تعوذ المتعوذون بمثلهما).وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بهما دبر كل صلاة، و أخبر عليه الصلاة والسلام أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من كل شيء.ومن أسباب العصمة من الشيطان قراءة آية الكرسي: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتى آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال: (إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان). وهي أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.ومن أسباب العصمة من الشيطان قراءة سورة البقرة: ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان).ومن أسباب العصمة من الشيطان قراءة خواتيم سورة البقرة: ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه).ومن أسباب العصمة من الشيطان حفظ محارم الله: فالوقوع في المعاصي والذنوب ذل وضعف لذلك يتسلط الشيطان على الإنسان في هذه الأوقات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك).ومن أسباب العصمة من الشيطان قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) مائة مرة: ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك). فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه.