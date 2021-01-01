تعرفي علي خطوات لتنظيف الحمام بسهولة

يعتبر الحمام مصدرا من مصادر البكتيريا وانتشار الأمراض المعدية داخل المنزل، لذلك يجب الاهتمام بنظافته جيداً خاصة المرحاض، من اتباع طرق معينة تساعد على تحقيق ذلك، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقعخطوات لتنظيف المرحاض بسهولة.. عشان يلمع وريحته تفضل جميلة
طرق تنظيف المرحاض من خلال خطوات بسيطة
أولاً: تحضير الأدوات
فرشاة المرحاض:
تتيح لك فرشاة المرحاض الجيدة الوصول إلى أسفل حافة الوعاء لتنظيف القاذورات التى لا يمكن رؤيتها وتغطى مساحة كافية ولن تستغرق وقتًا طويلاً لإزالة القاذورات الموجودة، كما عليك التأكد من حفاظ الفرشاة على متانتها، وإذا تعرضت للتلف، يفضل استبدال الفرشاة بأخرى، كما ينصح باستبدالها كل ستة أشهر.
منظف قوى:
المنظف المصمم خصيصًا لتنظيف المرحاض يساعد فى إزالة البكتيريا وتراكم الماء، كما أوصى الخبراء باستخدام أى منظف يحتوى على شكل من أشكال المبيض، لضمان الحصول على حمام نظيف للغاية.
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