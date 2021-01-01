تعرفي علي خطوات لتنظيف الحمام بسهولة



خطوات لتنظيف الحمام خطوات لتنظيف الحمام



يعتبر الحمام مصدرا من مصادر البكتيريا وانتشار الأمراض المعدية داخل المنزل، لذلك يجب الاهتمام بنظافته جيداً خاصة المرحاض، من اتباع طرق معينة تساعد على تحقيق ذلك، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقعخطوات لتنظيف المرحاض بسهولة.. عشان يلمع وريحته تفضل جميلة

طرق تنظيف المرحاض من خلال خطوات بسيطة



أولاً: تحضير الأدوات



فرشاة المرحاض:

تتيح لك فرشاة المرحاض الجيدة الوصول إلى أسفل حافة الوعاء لتنظيف القاذورات التى لا يمكن رؤيتها وتغطى مساحة كافية ولن تستغرق وقتًا طويلاً لإزالة القاذورات الموجودة، كما عليك التأكد من حفاظ الفرشاة على متانتها، وإذا تعرضت للتلف، يفضل استبدال الفرشاة بأخرى، كما ينصح باستبدالها كل ستة أشهر.







منظف قوى:

المنظف المصمم خصيصًا لتنظيف المرحاض يساعد فى إزالة البكتيريا وتراكم الماء، كما أوصى الخبراء باستخدام أى منظف يحتوى على شكل من أشكال المبيض، لضمان الحصول على حمام نظيف للغاية.

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تحضير دلو:يفضل تقليل مستوى الماء قبل وضع المُنظف، حتى يسمح للمطهر بأداء عمله ولهذا ينصح بملء نصف جالون من الماء.مطهر الأسطح:الجزء الداخلى من المرحاض ليس هو الجزء الوحيد الذى يجب تنظيفه بانتظام، لكن يجب التأكد من مسح الجزء الخارجي من الوعاء والخزان ومقعد المرحاض وخاصة مقبض التنظيف.معقم:يفضل تعقيم فرشاة المرحاض بعد استخدامها، والانتظار لمدة دقيقة تقريبًا، وشطفها بالماء الساخن فى حوض الاستحمام أو الدش لضمان نظافتها.ثانياً: خطوات تنظيف المرحاضرش منظف المرحاض داخل المرحاض نفسه.ترك المنظف لمدة 10 دقائق ليقوم بعمله قبل التنظيف.ملء حوض الحمام أو الدلو بالماء الساخن ثم إضافة نصف كوب من المبيض.غمس قطعة قماش فى خليط التبييض والماء وفرك المنطقة غير نظيفة.استخدام قطعة قماش مبللة لمسح الجزء الخارجى من المرحاض من أعلى لأسفل لتنظيف المقعد والغطاء أخيرًا.رش منظف الحمام من الكلور وكذلك على المناطق التي تتراكم فيها الجراثيم وأسفل المرحاض.ترك المنتج على المرحاض، ثم مسحه أو فركه حسب الحاجة.