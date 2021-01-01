

سجاد غرفة نوم الأطفال سجاد غرفة نوم الأطفال



تعتبرغرفة الأطفال بمثابة العالم الخاص لهم، لذلك يختار قطع ديكور مفضلة ومناسبة لكل طفل، خاصة السجاد الذى يجب أن ينطبق عليه بعض الشروط لضمان سلامة الطفل وتجنب إنزلاقه أثناء السير داخل الغرفة، لذلك يفضل أن يكون السجاد ناعمًا لحماية الركبتين الصغيرتين، بالإضافة إلى سجاد يتحمل تغيرات الطقس وتقلباته، لذا يستعرض "اليوم السابع "كيفية اختيار سجاد مناسب لغرفة نوم الأطفال وفقاً لما ذكره موقع "thespruce" كما يلي:



نصائح لاختيار سجاد غرفة نوم الأطفال



أن يكون ناعماً:



يفضل اختيار سجاد ناعم في غرفة نوم الأطفال، لحماية الطفل من التعرض لأى جرح في حالة إذا كان هناك طفل رضيع يسير على ركبتيه.





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سهل التنظيف:دائما مايكون الأطفال فوضويين، ويتسببون فى سكب زجاجات العصائر والماء وإحداث فوضى داخل الغرفة، لذلك يفضل اختيار سجاد مقاوم للبقع وسهل التنظيف .سجاد جودته عالية:يجب اختيار سجاد ذو جودة عالية ومتين داخل غرفة نوم الأطفال، ولونها يتوافق مع لون طلاء الغرفة وقطع الديكور.سجاد مفضل للطفل:يجب اختيار سجاد داخل غرفة الأطفال يتوافق مع ذوق الطفل، وقطع ديكور الغرفة، مع ضرورة اختيار لون مناسب لنوع الطفل مثل اختيار ألوان فاتحة ووردية لغرفة نوم الطفلة .