كريم شحاتة يعلق علي طلب الأهلى بإعادة مباراة البنك .. طب ما نعيد الدورى كله

علق كريم حسن شحاتة، المدير الرياضى بنادى البنك الأهلى، على طلب النادى الأهلى بإعادة المباراة التى جمعت الفريقين مؤخراً فى بطولة الدورى الممتاز قائلا، "طب ما نعيد الدورى كله بقه، هناك أخطاء تحكمية فى جميع المباريات، وتعرض معظم الفرق لظلم تحكيمى هذا الموسم، وحيث تعاد مباراة الأهلى وسيراميكا واحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للاعب محمد محمود صانع ألعاب الفريق الأحمر بالدقيقة الأخيرة من عمر لقاء وطلائع الجيش أولا والتى ظهر بها ظلم تحكيمى كبير".
وأوضح كريم حسن شحاتة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلا، "فى محللين قالوا إن هدف الأهلى صحيح، هل هذا منطقى، والرجوع إلى تقنية الفار أمر صحيح، حيث هناك هدف تم احتسابة ولابد من مراجعته من قبل الحكم لعدم تعرض الفريق للظلم".
وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن فريق البنك الأهلى تعرض للظلم فى كثير من المباريات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، لذا فى حال إعادة مباراة الأهلى أطالب بإعادة جميع المباريات التى تعرض البنك الأهلى فيها لظلم تحكيمى.
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