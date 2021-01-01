بخطوات بسيطة .. طريقة عمل عرق اللحم فى المنزل

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طريقة عمل عرق اللحم


يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحوم لعدة أسباب منها طعمها اللذيذ وإمكانية تحضيرها بطرق مختلفة وسهلة، تساعد على تطوير وجبات الطعام المقدمة خلال الأسبوع، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل عرق اللحم من خلال اتباع عدة خطوات أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم، خلال حديثها مع " اليوم السابع"، حيث ذكرت بإنه يمكن تحضير عرق اللحم مع طاجن البطاطس أو الأرز الأبيض ويمكن أن تقدم كوجبة أساسية على السفرة مع باقي الأطعمة المختلفة.



طريقة عمل عرق اللحم:

المكونات:

عرق كندوز.



شرائح فلفل ألوان.



شرائح جزر.


شرائح كوسة.



بطاطس مكعبات.



ثوم مفروم.



ملح وتوابل وقرفة.



ملعقة كبيرة من الخل.



ملعقة كبيرة من السمن.



طريقه تحضير عرق اللحم:

يجب خلط الخل مع الملح والتوابل لتتبيل عرق اللحم ثم لف العرق بخيط سميك وتركه في الثلاجة لمدة 3 ساعات في وعاء مناسب مع إضافة السمن وتحمير عرق اللحم حتى يحصل على لون بني.

يجب تحضير وعاء فخار وإضافة عرق اللحم و الخضروات وإدخال الوعاء فرن ساخن لمدة 30 دقيقة، ثم يخرج الوعاء ويقطع العرق ويقدم مع الخضروات والأرز الأبيض أو السلطة الخضراء ويمكن أيضًا تحضير بعض العصائر الطازجة معه من برتقال وعصير ليمون نعناع وغيره من العصائر المفضلة لأفراد الأسرة .

المصدر: اليوم السابع

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