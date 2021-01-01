بخطوات بسيطة .. طريقة عمل عرق اللحم فى المنزل

يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحوم لعدة أسباب منها طعمها اللذيذ وإمكانية تحضيرها بطرق مختلفة وسهلة، تساعد على تطوير وجبات الطعام المقدمة خلال الأسبوع، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل عرق اللحم من خلال اتباع عدة خطوات أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم، خلال حديثها مع " اليوم السابع"، حيث ذكرت بإنه يمكن تحضير عرق اللحم مع طاجن البطاطس أو الأرز الأبيض ويمكن أن تقدم كوجبة أساسية على السفرة مع باقي الأطعمة المختلفة.
طريقة عمل عرق اللحم:
المكونات:
عرق كندوز.
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