حريق هائل في حظيرة الطائرات بمطار جنيف



حريق في مطار جنيف حريق في مطار جنيف



اندلع حريق في مطار جنيف وأدى الحريق إلى حرق أحد المباني في المجمع مع ورود أنباء عن وقوع انفجارات، وبحسب "ديلى ستار" فإن سبب الحريق ما زال مجهولا، وفي مقطع فيديو للحادث متداول عبر الانترنت، يبدو أن المبنى محاط بالنيران وسط تصاعد أعمدة دخان سوداء كثيفة تنتشر في الغلاف الجوى.



وتعطلت الرحلات الجوية فى المطار بشكل كبير حيث لا تستطيع الطائرات الهبوط ، في حين أن الإقلاع صعب للغاية أيضًا.



وقال متحدث باسم المطار لراديو RTS السويسري إن المبنى الذي يحترق قيد الإنشاء ، وسيكون مركز استقبال لطالبي اللجوء، كما ان حركة المرور في المنطقة مغلقة أيضًا.

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وأضاف إجناس جانيرات، المتحدث باسم المطار، لقناة RTS: 'هناك مبنى - مركز استقبال جديد لطالبي اللجوء - كان قيد الإنشاء ... اشتعلت فيه النيران.