اللاعب يؤجل التوقيع .. الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بن شرقى

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صورة الخبر: المغربى أشرف بن شرقى
المغربى أشرف بن شرقى


وضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة فى الاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهى تعاقد أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 30 يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضي، وهو ما دفع مسئولى القلعة الحمراء للدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

وعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، عدة جلسات مع أشرف بن شرقى، آخرها منذ أيام قليلة، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين، إلا أن اللاعب طلب تأجيل التوقيع لحين انتهاء مدة تعاقده بشكل رسمى مع القلعة البيضاء فى 30 من الشهر المقبل.

ورغم توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع بن شرقى، إلا أن مصدراً مقرباً من اللاعب أكد أنه يمتلك عرضًا من أحد أندية الدورى السعودى، وهو ما دفعه لتأجيل التوقيع لحين الوقوف على أفضل عرض.

المصدر: youm7

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