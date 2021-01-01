تعرف علي قاي?مة الا?هلي لمواجهة ا?نبي



موسيمانى موسيمانى



أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الا?ول لكرة القدم بالنادي الا?هلي، قاي?مة الفريق استعدادًا ‏لمباراة ا?نبي، المقرر لها مساء غدٍ السبت، ضمن مو?جلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏



وجاءت قاي?مة الا?هلي كالتالي:‏



محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي ‏لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي ا?فشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فو?اد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وا?حمد عبد القادر وا?حمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ‏ومحمد فخري ومحمد ا?شرف وزياد طارق.‏



واختتم الا?هلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة ا?نبي. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، ‏للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏



وعقب انتهاء المحاضرة، خاض لاعبو الفريق فقرة ا?حماء تحت ا?شراف كابيللو مخطط الا?حمال، وذلك ‏قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.‏



وشارك محمد الشناوي في مران الحراس اليوم تحت ا?شراف ميشيل يانكون، ليو?كد ‏جاهزيته، وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة داخل ملعب التتش قبل انطلاق ‏المران.‏



وقال الدكتور ا?حمد ا?بو علبة، ري?يس الجهاز الطبي للفريق، ا?ن فرص مشاركة ا?ليو ديانج في ‏التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة ا?نبي، وأن ‏اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل ‏مباراة الوداد المغربي المقرر لها 30 مايو ‏الجاري على ملعب محمد الخامس في نهاي?ي دوري ‏ا?بطال أفريقيا.‏



وخضع ا?ليو ديانج لفحوصات طبية مكثفة بعد شكوى اللاعب من كدمة في الركبة خلال ‏مباراة ‏وفاق سطيف، التي ا?قيمت على ملعب 5 يوليو بالجزاي?ر في ا?ياب نصف نهاي?ي دوري ‏ا?بطال ‏ا?فريقيا.‏



واستمع موسيماني ا?لى شرح مفصل من الدكتور ا?حمد ا?بو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي ‏بدا? ‏في تنفيذ البرنامج التا?هيلي في القاهرة ا?مس بعد عودته ا?لى مصر، لتقييم حالة اللاعب ‏والوقوف ‏على ا?خر التفاصيل المتعلقة با?صابته ومدى تعافيه منها.

