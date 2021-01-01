تعرف علي قاي?مة الا?هلي لمواجهة ا?نبي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الا?ول لكرة القدم بالنادي الا?هلي، قاي?مة الفريق استعدادًا لمباراة ا?نبي، المقرر لها مساء غدٍ السبت، ضمن مو?جلات الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قاي?مة الا?هلي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي ا?فشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فو?اد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وا?حمد عبد القادر وا?حمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ومحمد فخري ومحمد ا?شرف وزياد طارق.
واختتم الا?هلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ا?نبي. وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.
وعقب انتهاء المحاضرة، خاض لاعبو الفريق فقرة ا?حماء تحت ا?شراف كابيللو مخطط الا?حمال، وذلك قبل تدريبات الكرة التي ركز فيها الجهاز الفني على الجزء الخططي.
وشارك محمد الشناوي في مران الحراس اليوم تحت ا?شراف ميشيل يانكون، ليو?كد جاهزيته، وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران.
وقال الدكتور ا?حمد ا?بو علبة، ري?يس الجهاز الطبي للفريق، ا?ن فرص مشاركة ا?ليو ديانج في التدريبات الجماعية كبيرة بعد مباراة ا?نبي، وأن اللاعب سيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها 30 مايو الجاري على ملعب محمد الخامس في نهاي?ي دوري ا?بطال أفريقيا.
وخضع ا?ليو ديانج لفحوصات طبية مكثفة بعد شكوى اللاعب من كدمة في الركبة خلال مباراة وفاق سطيف، التي ا?قيمت على ملعب 5 يوليو بالجزاي?ر في ا?ياب نصف نهاي?ي دوري ا?بطال ا?فريقيا.
واستمع موسيماني ا?لى شرح مفصل من الدكتور ا?حمد ا?بو عبلة عن موقف بدر بانون، الذي بدا? في تنفيذ البرنامج التا?هيلي في القاهرة ا?مس بعد عودته ا?لى مصر، لتقييم حالة اللاعب والوقوف على ا?خر التفاصيل المتعلقة با?صابته ومدى تعافيه منها.
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