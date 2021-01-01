التحفظ على أموال رئيس شبكة "رصد" الإخوانية

آخر الأخباراخبار مصر › التحفظ على أموال رئيس شبكة "رصد" الإخوانية

صورة الخبر: شبكة "رصد" الإخوانية
شبكة "رصد" الإخوانية


تحفظت جهات التحقيق المصرية على أموال عمرو عبد المنعم فراج فرج، رئيس مجلس الإدارة لشبكة "رصد" الإعلامية، إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة إرهابية في مصر).

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر خاصة أن ذلك الإجراء جاء اتساقا "مع القرار الصادر بإدراجة على قوائم الإرهاب".

وقالت المصادر إن عبد المنعم فراج "منع من التصرف في أمواله الشخصية، والممتلكات العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم والسندات المسجلة في البورصة المصرية، وكافة الحسابات المصرية، والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة الخاصة به، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها".

وأشارت المصادر إلى أنه تم إصدار أكثر من قرار بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان، إذ شملت القرارات 29 من قيادات الجماعة، من بينهم الإعلاميان الإخوانيان حمزة زوبع وعماد البحيري.

وبينت المصادر أن "قرارات التحفظ صدرت باعتبارها من بين الآثار المترتبة على قرار الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإعمالا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".



المصدر: القاهرة 24

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التحفظ على أموال رئيس شبكة "رصد" الإخوانية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40797

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager