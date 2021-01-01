التحفظ على أموال رئيس شبكة "رصد" الإخوانية



شبكة "رصد" الإخوانية شبكة "رصد" الإخوانية



تحفظت جهات التحقيق المصرية على أموال عمرو عبد المنعم فراج فرج، رئيس مجلس الإدارة لشبكة "رصد" الإعلامية، إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة إرهابية في مصر).



ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر خاصة أن ذلك الإجراء جاء اتساقا "مع القرار الصادر بإدراجة على قوائم الإرهاب".



وقالت المصادر إن عبد المنعم فراج "منع من التصرف في أمواله الشخصية، والممتلكات العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم والسندات المسجلة في البورصة المصرية، وكافة الحسابات المصرية، والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة الخاصة به، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها".

قد يعجبك أيضا...

وأشارت المصادر إلى أنه تم إصدار أكثر من قرار بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان، إذ شملت القرارات 29 من قيادات الجماعة، من بينهم الإعلاميان الإخوانيان حمزة زوبع وعماد البحيري.وبينت المصادر أن "قرارات التحفظ صدرت باعتبارها من بين الآثار المترتبة على قرار الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإعمالا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لعام 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".