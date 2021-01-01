

زيت الثوم زيت الثوم

يحتوي زيت الثوم على الأليسين ، وهو مركب يعتقد أنه يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، يعتقد بعض الخبراء أن زيت الثوم منشط جنسي قوي للغاية كما انه يحتوى على بعض الفوائد الأخرى التى نقدمها لكم فى هذا التقرير وفقا لموقع health.



من فوائد زيت الثوم للجسم ما يلي :-



·علاج حبوب الشباب وإزالة البقع التي تظهر على البشرة، كما أنه يكسبها النضارة والحيوية.

·يحتوي على مادة الأليسين وهي مادة مضادة للأكسدة، تعمل على تأخير ظهور علامات التقدم بالسن، والتجاعيد.

قد يعجبك أيضا...

·ترطيب البشرة وتنعيمها بسبب مادة الأليسين والمواد المضادة للأكسدة.·تقوم مادة الكبريت بتنشيط الدورة الدموية للبشرة، وبالتالي تعطي مظهراً نضراً.· علاج الرؤوس السوداء.· علاج الأمراض الناتجة عن عدوى فيروسية أو فطرية، وذلك بسبب مادة الكبريت التي يحتويها.·في حالة كان الشخص يعاني من ألم في الأسنان، يتم أخذ قطعة من القطن، وغمرها بالقليل من زيت الثوم، وتثبيتها على السن أو الضرس المتألم لمدة لا تزيد عن عشر دقائق، ويتم تكرار هذه العملية 3 مرات باليوم، للحصول على النتيجة المرجوة.· تخفض ضغط الدم المرتفع، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، والوقاية من الإصابة بالجلطات أو السكتات الدماغية.· تقليل نسبة الدهون والكوليسترول الضار في الدم.تخفيض مستويات السكر في الدم، ولذلك فينصح باستخدامه من قبل مرضى السكري.·يعمل زيت الثوم بناءً على الدراسات والأبحاث على الوقاية من سرطان القولون، كما وقد أثبت فعاليته في علاج سرطان البروستات والثدي والبنكرياس.· علاج الالتهابات التي تصيب الأذن، أو التي قد تصيب الجيوب والشعب الهوائية للجهاز التنفسي. يعمل زيت الثوم على تقوية وتحسين جهاز المناعة لجسم الإنسان، بالإضافة إلى تخليصه من السموم.