تكشف تسريبات TENAA عن مواصفات هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus

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صورة الخبر: OPPO Reno 8 Pro Plus
OPPO Reno 8 Pro Plus

إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من TENAA مواصفات إصدار Oppo القادم Reno 8 Pro Plus.

تعقد شركة Oppo مؤتمرها القادم في 23 من مايو في الصين للإعلان عن هواتف OPPO Reno 8، وOPPO Reno 8 Pro، وأيضاً Reno 8 Pro Plus.

ويظهر OPPO PFZM10 بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، بجودة عرض Full HD Plus، بدقة 1080 في 2412 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

ويضم الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الرئيسية بإعدادات ثلاثية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

بينما يأتي OPPO PFZM10 بمعالج Dimensity 8100-Max، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وينطلق Reno 8 Pro Plus بثلاثة إختيارات في الألوان هما الأسود، الأخضر إلى جانب اللون الرمادي، وينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي بواجهة ColorOS، ونظام تشغيل Android 12، ويضم مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

المصدر: بوابه المتميز

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