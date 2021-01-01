تعلن ون بلس عن هاتف OnePlus Nord 2T



OnePlus Nord 2T OnePlus Nord 2T

أعلنت شركة ون بلس الصينية رسميًا عن ثلاثة أجهزة جديدة بأسعار معقولة من فئة Nord، وهي OnePlus Nord 2T و OnePlus Nord CE 2 Lite وسماعات الرأس اللاسلكية OnePlus Nord Buds.



ويبدأ سعر OnePlus Nord 2T من 369 جنيهًا إسترلينيًا (399 يورو) ويفضل اعتباره نسخة مطورة من OnePlus Nord 2.



وفي الوقت نفسه، يعد OnePlus Nord CE 2 Lite نموذجًا أقل من OnePlus Nord CE 2 ويبدأ بسعر 279 جنيه إسترليني (299 يورو).

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وهناك OnePlus Nord Buds، التي تباع مقابل 49 جنيهًا إسترلينيًا (49 يورو).OnePlus Nord 2Tيمثل OnePlus Nord 2T أول هاتف من الشركة مزود بمجموعة شرائح Dimensity 1300 الجديدة من شركة ميدياتيك ويقدم أيضًا شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز وشحن سريع بقوة 80 واط.وبصفته خليفة لجهاز OnePlus Nord 2، فإن OnePlus Nord 2T يجلب تحسينات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي مجموعة الشرائح وكاميرا الصور الشخصية وسرعات الشحن.وبدءًا من مجموعة الشرائح، فإن OnePlus Nord 2T يعد أول هاتف من ون بلس مزود بشريحة Dimensity 1300 المبنية وفقًا لعملية تصنيع 6 نانومتر مع نواة Arm-Cortex A78 واحدة مسجلة بتردد 3 جيجاهيرتز، وثلاثة أنوية A78s إضافية تعمل بتردد 2.6 جيجاهرتز وأربعة أنوية A55s موفرة للطاقة بتردد 2 جيجاهرتز. ويتم تغطية جانب وحدة معالجة الرسومات بواسطة Arm Mali-G77 MC9.وهناك شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 إنشات مع دقة 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. وهذه اللوحة محمية بواسطة Gorilla Glass 5 وتتميز بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.كما يحتوي الجزء الخلفي على مستشعر رئيسي Sony IMX 766 بدقة 50 ميجابكسل. جنبًا إلى جنب مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل.ويغطي OxygenOS 12.1 وأندرويد 12 جانب البرنامج. ويتضمن الهاتف بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 80 واط SuperVOOC.ويأتي OnePlus Nord 2T بألوان Jade Fog و Gray Shadow. ويبدأ السعر من 399 يورو لذاكرة الوصول العشوائي الأساسية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت. بينما يباع نموذج 12/256 جيجابايت مقابل 499 يورو.وتبدأ المبيعات المفتوحة في 24 مايو عبر متجر ون بلس وشركاء البيع بالتجزئة. و تأتي الطلبات المبكرة مع سماعات الأذن اللاسلكية المجانية OnePlus Buds Z2.ون بلس تعلن عن ثلاثة أجهزة جديدةيأتي OnePlus Nord CE 2 Lite بسعر 299 يورو، أي أقل قليلاً من 349 يورو لهاتف OnePlus Nord CE 2 الصادر في وقت سابق من هذا العام.وتمنحك ون بلس بهذا السعر جهازًا مدعومًا بمعالج Snapdragon 695 مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين.كما يحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة تصل إلى 33 واط. ويتضمن كاميرات خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل. إلى جانب شاشة بقياس 6.59 إنشات وبدقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز.بالإضافة إلى ذلك هناك سماعات OnePlus Nord Buds التي تدعم Dolby Atmos. وتوفر سبع ساعات من التشغيل لكل شحنة (تصل إلى 30 ساعة مع حافظت الشحن). كما لديها أيضًا تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء.