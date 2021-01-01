من الوكيل تجهيزات جديدة على سيارات فيات 500 و500X موديل 2022



سيارات فيات 500 سيارات فيات 500

باعتبارها وكيلا لسيارات فيات في مصر، تقدم شركة داينامكس موديل 2022 من سيارتها فيات 500 وفيات 500X في السوق المحلي، حيث أعلنت الشركة مؤخرا عن تقديم تجهيزات جديدة لهذا الموديل من السيارة المتاح في السوق المحلي، حيث كانت هذه التجهيزات بأسعار إضافية على السيارة وتم ذكرها كالتالي:



- مصابيح أمامية LED (زيادة 20 ألف جنيه).



- لونين للسيارة من الخارج (زيادة 10 آلاف جنيه).

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- فتحة سقف (زيادة 20 ألف جنيه).جدير بالذكر أن الشركة تقدم هذا الموديل من السيارة بالأسعار التالية لنسخة فيات 500 من السيارة:- فئة أولى بسعر 380 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 420 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان و131 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لسيارة فيات 500X موديل 2022 فهو متاح بالأسعار التالية:- فئة أولى بسعر 480 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 525 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 545 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 140 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).