علامات تشير إلى ضعف عزم محرك السيارة



محرك السيارة محرك السيارة

يعد المحرك هو روح السيارة وأهم أجزائها، حيث يتكون من عدد من القطع والأجزاء المسؤولة عن تحريك السيارة، وفي حالة وجود مشكلة في أحد هذه القطع ينتج عنه ضعف في السحب والتحرك، من بين هذه القطع الأساسية غرف التبريد وطرمبة المياه والزيت، فضلا عن الأجزاء الكهربائية التي تعمل علي دخول الوقود إلي داخل السلندرات واحتراقها وبوابة الهواء.



أسباب ضعف عزم محرك السيارة

هناك عدد من الأسباب والعلامات التي تشير إلى وجود مشكلة بمحرك السيارة وضعف عزم المحرك، وهي:



استخدام نوعية وقود غير المناسبة للمحرك والمحدد من الشركة المنتجة، حيث يتم تحديد أوكتان البنزين علي حسب ضغط كل محرك.

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استخدام أنواع زيوت المحرك ذات درجة لزوجة أعلى، حيث يتسبب ذلك في عدم تحرك القطع الميكانيكية بسهولة ومرونة.تلف فلتر بنزين السيارة لأن ذلك يعمل على في توصيل الشوائب إلي غرفة الاحتراق.عدم تغيير فلتر الهواء في مواعيد الصيانة المحددة، إذ إنه في حالة تلف الفلتر لا يتم إدخال الهواء الكافي لاحتراق البنزين داخل المحرك.تلف طرمبة البنزين أو وجود مشكلة بها وعدم عملها بكفاءة، مما يتسبب في عدم وصول القدر الكافي من الوقود للمحرك.تلف البوجيهات مما يتسبب في عدم احتراق البنزين بكفاءة.عدم تنظيف البخاخات وعمل الصيانات الدورية اللازمة لها.وينصح خبراء السيارات لتجنب مشكلة ضعف عزم محرك السيارة باستخدام الوقود المناسب لمعدل ضغط المحرك، تنظيف فلتر الهواء بعد مسافة 30 الف كم متر، تغير البوجيهات عند حدوث المشكلة، تغير فلتر البنزين، ومراقبة مستوى المياه في منظومة التبريد لأن في ارتفاع درجة حرارة المحرك تقلل من قوته وعزمه.