تعرف على أرخص سيارة SUV في مصر ومواصفاتها..بعد زيادة أسعارها..

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بعد موجة ارتفاعات الأسعار الجنونية التي طالت أغلب أنواع وماركات السيارات الموجودة في مصر، يبحث العديد من الشباب عن شراء سيارة جديدة تجمع بين العديد من الإمكانيات المواصفات بمقابل مادي في متناول أيديهم.



ونستعرض في هذا التقرير أسعار ومواصفات أرخص سيارة شبابية جديدة موديل 2022 في مصر، استمرارا للخدمات التي يقدمها موقع “إيجيبت أتوموتيف” لقرائه ومتابعيه.



سعر سوزوكي اسبريسو 2022

تتوفر سيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2022 في الأسواق لدى التجار بسعر 176.900 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سوزوكي» بعد أخر زيادة أعلنتها شركة مودرن موتورز الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سوزوكي» في السوق المحلية في شهر إبريل 2022.

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مواصفات سوزوكي اسبريسو 2022تنتمي السيارة اليابانية سوزوكي اسبريسو موديل 2022، تجميع ياباني، طراز «إسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، بنتاقل حركة يدوي بخمس سرعات، 3 سلندر، جر أمامي بقوة 67 حصاناً، وعزم يصل إلى 90 نيوتن.أما عن زمن التسارع من الثبات وصولاً إلى 100 كيلومتراً/ الساعة فهو 14.3 ثانية، كما ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم؛ لذا تعد سيارة اقتصادية من الدرجة الأولى في استهلاك الوقود.سوزوكي إسبريسوويبلغ طول السيارة 3565 مم، وعرض 1520 مم وارتفاع كلي يصل إلى 1549 مم، ويصل ارتفاع السيارة عن الأرض إلى 180 مم، وقاعدة عجلات 2380 مم. وتصل مساحة الشنطة إلى 239 لتراً، وسعة خزان وقود تصل إلى 27 لتراً. وقد زودت بجنوط رياضية 14 بوصة.كما تحتوي السيارة على بعض الكماليات الأخرى ومنها مكيف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك.