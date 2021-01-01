توقع الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية لتوطين صناعة الدراجات الكهربائية



الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع

وقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مع كلٍ من مجموعة المصريين للاستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية، لتصنيع وتطوير الدراجات الكهربائية .



حيث أقيمت مراسم التوقيع اليوم بمقر الهيئة العربية للتصنيع بالقاهرة بحضور كل من الفريق عبد المنعم التراس، ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعة المصريين للاستثمار، وأحمد سهيل فارس المزروعي، الشريك المؤسس لشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.



ويأتي هذا البروتوكول في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع, لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الصناعية المتخصصة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بداية من مراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

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التحول إلى الدراجات الكهربائية داخل المدن السياحيةوينص البروتوكول على التعاون في تقديم منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذكية الصديقة للبيئة في مجال تصنيع الدراجات الكهربائية الخفيفة والثقيلة لصالح السوق العربي والأفريقي، والتعاون في البحوث والتطوير لتحسين الدراجات الكهربائية مثل البطاريات المحدثة والتصميم الذكي بما يتماشى مع متطلبات السوق والعملاء.وفي هذا السياق؛ أوضح التراس أنه تم الاتفاق على التصنيع المشترك للدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى أن هذه الدراجات يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة، كما يتضمن التعاون توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.وأضاف التراس أن الهيئة تستهدف بهذا التعاون تقديم منظومة تشغيل وإدارة إلكترونية ذكية تعمل طبقاً للمعايير العالمية للدراجات الكهربائية داخل المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة،, لافتاً للتوسع مستقبلا لتلبية كافة احتياجات الأسواق العربية والأفريقية.كما أكد رئيس الهيئة على أهمية تكثيف الجهود وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات الكهربائية بكافة أنواعها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات، لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، خاصة مع الاستعدادات المكثفة التي توليها الحكومة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المقرر انعقاده العام الجاري بمصر.إنتاج 100 ألف دراجة كهربائية بنهاية 2023ومن جانبه أشار رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعة المصريين للاستثمار، إلى أن التصنيع هو من أهم الحلول السحرية للأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله، وخصوصاً إذا كان في مجال النقل الذكي، معبرا عن سعادته بالتعاون مع كيان وطني ضخم بحجم الهيئة العربية للتصنيع والتي لها باع كبير جداً في مجال الصناعة بمختلف قطاعاتها، وكذلك شركة برق الإماراتية الرائدة في مجال النقل الذكي والخدمات اللوجيستية في مجال سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصاً أن التعاون يأتي في مجال تصنيع منتج صديق للبيئة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.‎وأوضح أبو هشيمة أنه: “يوجد في مصر أكثر من 3 مليون دراجة بخارية، منهم حوالي 600 ألف دراجة مستخدمة في مجال توصيل الطلبات، وهذا الرقم يزيد كل عام بحوالي 10?? وهذا بسبب تزايد البيع الإلكتروني، وبوجود الدراجات الكهربائية سنستطيع توفير عدد من الأمور أولها وأهمها ‏‎الأمان والتوفير الاقتصادي بعد الارتفاع الهائل في أسعار الوقود وتأثيره على كل وسائل النقل بمختلف انواعها، وهذا حله اللجوء للكهرباء كبديل للوقود، ‏‎هذا فضلا عن أن العالم كله يتجه للنقل الذكي”، مؤكدا أنه : “خلال عام ونصف سنستطيع تصنيع 100 ألف دراجة تستفيد منها السوق المحلي في مصر”.ومن جانبه , أكد “السيد المزروعي” الشريك المؤسس لشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية فخره بهذا التعاون مع معقل من معاقل الصناعة في المنطقة العربية كلها، مشيراً إلى أن شركة برق تتشرف دائما بالعمل في السوق المصرية الواعدة.