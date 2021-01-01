تزيح رينو الستار عن سيارة "عالم المستقبل"!

كشفت شركة رينو عن سيارتها الجديدة التي أتت بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة تجعلها من بين أكثر مركبات الكروس أوفر تميزا.
وحصلت هذه السيارة على هيكل كروس أوفر انسيابي، وتصميم فريد جدا للمصابيح وكشافات الضباب، كما تميزت بشعارات رينو المضيئة البارزة من واجهتيها الأمامية والخلفية، وتصميم أقراص عجلاتها الفريد، وكذلك أبوابها التي تفتح بصورة متعاكسة والتي جهزت بأزرار لمسية بدلا من القبضات التقليدية.
وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه المركبة أيضا هو تصميمها الداخلي الذي يوحي بالحداثة والتطور، إذ جهزت واجهة القيادة بأربع شاشات متحركة صغيرة في منتصفها، وأعلى الواجهة أتت شاشة كبيرة أيضا تمتد على طولها، أما المقود بتصميم فأتى فريد يشبه تصاميم مقاود سيارات السباق.
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