تطلق وزارة الاتصالات مبادرة أشبال مصر الرقمية لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين



مبادرة أشبال مصر الرقمية مبادرة أشبال مصر الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو البدء الفورى فى تفعيل مبادرة أشبال مصر الرقميةDECI .



ويأتي ذلك من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

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وتضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًاً ودولياً فى العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحى العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مبادرة أشبال مصر الرقمية تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي متعدد المستويات؛ مشيرا إلى أن المبادرة تتكامل مع باقى المبادرات التى أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمى حيث تستهدف المبادرة توفير التدريب المتخصص لطلاب المدارس.ويبدأ الطلاب المشاركون بالمبادرة فى الالتحاق ببرنامج تأسيسى يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ثم يلتحق الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل: فنون التواصل، وإدارة الوقت، والعمل فى فريق، والقيادة وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.وتجمع مبادرة أشبال مصر الرقمية بين الدراسة العلمية والعملية فى ذات الوقت، ولا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها فى النظام التعليمى، كما ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين"، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب فى مراكز التدريب بمختلف المحافظات على النحو الذى يساعدهم على تنفيذ المشروعات التطبيقية المطلوبة منهم فى كل عام.وستقدم مبادرة أشبال مصر الرقمية جوائز للمتفوقين فى نهاية كل عام دراسى، بالإضافة إلى منح الناجحين شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.