أفضل هواتف يمكن شراؤها في الوقت الحالي..هواتف GT Master Edition وGT Neo 2



GT Master Edition GT Master Edition

حققت realme، نجاحًا كبيرًا في السوق المصري بعدما أطلقت مؤخرًا هاتفين رائدين ضمن سلسلة هواتف GT خلال الأشهر القليلة الماضية – وهما هاتف GT Master Edition وهاتف GT Neo 2، حيث تعمل الشركة بشكل متواصل على تطوير منتجاتها للارتقاء بتجربة المستخدم، وهي الجهود التي آتت ثمارها وأثبتت نجاحها في السوق بفضل المواصفات المتطورة التي تقدمها realme في هواتفها مقابل ما يقرب من نصف سعر الهواتف الرائدة المنافسة في السوق.



وقد شهدت realme أيضًا نموًا سريعًا في مبيعات سلسلة GT والتي حققت نموًا بنسبة 550? عالميًا مقارنة بنفس الوقت من 2021، حيث تجاوز إجمالي مبيعات الشركة من الهواتف الرائدة 5 ملايين هاتف، وتُعد سلسلتي هواتف GT 2 وGT Neo من أكثر الهواتف التي ساهمت في تحقيق هذا النمو الكبير على مستوى العالم. كما جاء هذا النمو مدعومًا أيضًا من سلسلة هواتف realme GT NEO، وخاصة GT NEO 3 الهاتف الذي تم إطلاقه مؤخرًا.



نجحت realme أيضًا في إطلاق عدد من المتاجر المؤقتة لبيع هواتف GT 2 في 13 مدينة عبر ست بلدان أوروبية هي إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وهولندا، وقد قدمت هذه المتاجر تجربة جديدة وحيوية وحصرية للعملاء مع هاتف realme الرائد الجديد قبل شرائه، فقد قام أكثر من 16000 شخص من مختلف المدن بزيارة المتاجر والانتظار طويلًا لتجربة الهاتف والاستمتاع بتصميمه المبتكر وغير التقليدي، والتعرف على المزايا التكنولوجية الفائقة لهواتف GT 2 / GT 2 Pro، وأصبحوا من أوائل مشتري هذين الهاتفين في أوروبا.

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هاتف GT Master Editionالهاتف مزود بمعالج بيانات من طراز Snapdragon 778G 5G وبتقنية معالجات 6 نانومتر المتطورة، ويتألف من 4 أنوية A78 بتردد رئيسي حتى 2.4 جيجا هرتز، وهو ما يتيح أداءً متكاملًا وقويًا. يدعم الهاتف تشغيل الفيديوهات حتى 90 فريم/الثانية لأمتع تجربة للعبة Honors of Kingsالهاتف به شاشة سامسونج من طراز AMOLED Fullscreen بمعدل تحديث 120 هيرتز ومعدل معاينة باللمس تردد 360 هيرتز. تتمتع الشاشة أيضًا بنطاق لوني واسع 100% DCI-P3. الشاشة تنطق بالوضوح والألوان الزاهية مع إطار ضيق وأقل استهلاك للطاقة، هذا بالإضافة لغرفة تبريد بالبخار بمساحة إجمالية تصل إلى 1729.8 مللي متر مربع، حيث توفر الغرفة تبريدًا أكثر كفاءة مقارنة بنظام تبريد الأنابيب المعتاد، وهو ما يساهم في تقليل درجة حرارة الهاتف بصورة ملحوظة ويحافظ على أعلى أداء للهاتف.GT Neo 2أما هاتف GT Neo 2 الذي تم طرحه في السوق المصري مؤخرًا بنصف سعر الهواتف الرائدة الأخرى المتاحة في السوق تقريبًا، فيمثل أحد الهواتف الرائدة فائقة الأداء بفضل معالج البيانات Qualcomm Snapdragon 870 5G، بالإضافة لاحتوائه على أكبر نظام تبريد للهواتف الذكية في العالم. حصل الهاتف على أعلى رصيد نقاط من موقع AnTuTu، وهو مزود بأفضل شاشة عرض للهواتف الرائدة في فئته، وبطارية عملاقة مع شاحن فائق السرعة من طراز SuperDart. وعلى الرغم من الزيادات السعرية التي طُبقت على كافة البضائع والسلع المستوردة نظرًا لارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن المستهلك المصري مازال في إمكانه الحصول على أفضل تجربة للهواتف الذكية الرائدة باقتنائه لهاتف GT Neo 2 بنفس السعر، وهو 11,999 لنسخة الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت.يتميز هاتف GT Neo 2 بشاشة رائدة من طراز E4 AMOLED ومعدل تحديث 120 هيرتز، كما تتيح الشاشة أعلى مستويات التباين اللوني في تلك الفئة، بالإضافة لزوج من الحساسات الأمامية والخلفية التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالشاشة الأعلى سطوعًا ودقة في عرض الألوان بفضل معدل سطوع الشاشة الذي يصل إلى 1300 نيتس. في الوقت نفسه، تتيح شاشة الهاتف بقياس 6.62 بوصة، تجربة مشاهدة مذهلة مع تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من 15%.الهاتف مزود أيضًا بأكبر نظام تبريد بالبخار في الهواتف الذكية على الإطلاق. وتتمكن غرفة تبريد البخار المصنوعة من الإستينليس استيل من التحكم بكل كفاءة في درجة حرارة الهاتف وتشتيت الحرارة الزائدة بكل سرعة، وهو ما يتيح للمستخدمين أداءً فائقًا ومستمرًا على مدار فترات زمنية ممتدة، مع توفير معدل تحديث عالي وثابت للشاشة حتى عند ممارسة الألعاب المختلفة.أفضل الهواتف الرائدةلقد تمكنت GT Series، سلسلة الهواتف الرائدة من realme، من تحقيق نجاح مبهر بين المستخدمين في السوق المصري، نظرًا لقدرتها الفريدة على المزج بين المواصفات الفنية المتطورة والسعر التنافسي والذي يمثل نصف سعر الهواتف الرائدة من العلامات التجارية المنافسة حيث تعتبر هواتف GT Master Edition وGT Neo 2 هما أفضل هواتف يمكن شراؤها في الوقت الحالي مقارنة بمنافسيها.