تطلق روسيا تطبيق تواصل جديد لمنافسة «واتساب»

أطلقت شركة الإنترنت الروسية VK، تطبيقا جديدا للمراسلة، والذي يمتاز بكونه منافسا لخدمات التراسل الأمريكية الأصل والمملوكة لشركة "ميتا"، واتسآب وفيسبوك ماسنجر، وبحسب ما ذكره موقع "aroged"، يدعم تطبيق الهاتف المحمول الجديد VK Messenger، خدمة المراسلة المنفصلة مع جميع الميزات التي تقدمها تطبيقات التراسل الشهيرة، ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون وأندرويد في روسيا، استخدام التطبيق لإرسال الرسائل الفورية.
وعلى غرار واتسآب، يدعم تطبيق المراسلة الروسي VK Messenger، استقبال وإرسال الرسائل النصية، وإجراء المكالمات الصوت والفيديو، وتبادل الرسائل الصوتية المسجلة ونقل الملفات التي تصل أحجامها إلى 2 جيجابايت وإرسال الموسيقى والملصقات والصور ومقاطع الفيديو والقصص، بالإضافة إلى إجراء عمليات تحويل الأموال باستخدام التطبيق.ويمكن لمستخدمي تطبيق "VK Messenger"، الوصول إلى الوظائف غير المتوفرة في تطبيق VK الرئيسي، حيث من الممكن إخفاء وقت آخر نشاط على التطبيق، وكذلك المراسلات في الدردشات العشوائية، في الحالة الأخيرة، ستختفي جميع الرسائل بعد فترة.
كما يدعم تطبيق "VK Messenger"، ميزة الوضع الداكن، بالإضافة إلى بعض خيارات التخصيص، حيث يمكن للمستخدم تخصيص تصميم التطبيق بالكامل والمحادثات الفردية، وتعيين الخلفيات وتغيير حجم الخط، إلى جانب أرشفة المحادثات غير ذات الصلة وتثبيت الدردشات الأكثر أهمية في أعلى القائمة.
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