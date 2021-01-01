تطلق روسيا تطبيق تواصل جديد لمنافسة «واتساب»



منافسة واتساب منافسة واتساب

أطلقت شركة الإنترنت الروسية VK، تطبيقا جديدا للمراسلة، والذي يمتاز بكونه منافسا لخدمات التراسل الأمريكية الأصل والمملوكة لشركة "ميتا"، واتسآب وفيسبوك ماسنجر، وبحسب ما ذكره موقع "aroged"، يدعم تطبيق الهاتف المحمول الجديد VK Messenger، خدمة المراسلة المنفصلة مع جميع الميزات التي تقدمها تطبيقات التراسل الشهيرة، ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون وأندرويد في روسيا، استخدام التطبيق لإرسال الرسائل الفورية.



وعلى غرار واتسآب، يدعم تطبيق المراسلة الروسي VK Messenger، استقبال وإرسال الرسائل النصية، وإجراء المكالمات الصوت والفيديو، وتبادل الرسائل الصوتية المسجلة ونقل الملفات التي تصل أحجامها إلى 2 جيجابايت وإرسال الموسيقى والملصقات والصور ومقاطع الفيديو والقصص، بالإضافة إلى إجراء عمليات تحويل الأموال باستخدام التطبيق.ويمكن لمستخدمي تطبيق "VK Messenger"، الوصول إلى الوظائف غير المتوفرة في تطبيق VK الرئيسي، حيث من الممكن إخفاء وقت آخر نشاط على التطبيق، وكذلك المراسلات في الدردشات العشوائية، في الحالة الأخيرة، ستختفي جميع الرسائل بعد فترة.



كما يدعم تطبيق "VK Messenger"، ميزة الوضع الداكن، بالإضافة إلى بعض خيارات التخصيص، حيث يمكن للمستخدم تخصيص تصميم التطبيق بالكامل والمحادثات الفردية، وتعيين الخلفيات وتغيير حجم الخط، إلى جانب أرشفة المحادثات غير ذات الصلة وتثبيت الدردشات الأكثر أهمية في أعلى القائمة.

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تطبيق "VK Messenger"وسيتمكن مستخدمو VK Messenger من تحميل تطبيق المراسلة الجديد من متجري "جوجل بلاي" لهواتف أندرويد، و"آب ستور" لهواتف آيفون، من أجل التواصل مع جهات الاتصال المحفزظة بأجهزتهم الذكية ، إلى جانب التبديل بسرعة إلى تطبيق "VK" الرئيسي.ويشار إلى أن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، سجلت ازديادا قياسيا في أعداد المستخدمين مؤخرا، تزامنا مع قرار حظر الحكومة الروسية، لوسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة "ميتا" فيسبوك وواتسآب وإنستجرام، في أعقاب غزوها على أوكرانيا.وفي شهر مارس الماضي، بلغ عدد مستخدمي شبكة "VK"، إلى 100 مليون مستخدم، وذلك بعد أن انضم إليها أكثر من 3 ملايين مستخدم جدد للمنصة، بعد حجب موقع "فيسبوك" في روسيا.