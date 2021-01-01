تعرف عليها..8 شروط للالتحاق بمبادرة أشبال مصر الرقمية DECI..



بمبادرة أشبال مصر الرقمية بمبادرة أشبال مصر الرقمية

حددت مبادرة أشبال مصر الرقمية DECI 8 شروط للالتحاق بها؛ حيث أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبادرة كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وذلك فى ضوء تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو البدء الفورى فى تفعيل مبادرة أشبال مصر الرقمية DECI



يجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول في المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء نموذج الإقرار الملحق.



يجب على المتقدمين استيفاء شروط التقديم ومعايير القبول التالية:

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1- الجنسية: مصري / مصرية2 - السن: من 12 إلى 17 سنة3- السنوات الدراسية: من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي4- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.5- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.6- القدرة على التعلم عبر الإنترنت.7- التفوق الدراسي والعلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بحد أدنى 90% في كل مادة .8- توقيع وموافقة الطالب / الطالبة وولي الأمر على الالتحاق (ملحق الإقرار) والتعهد بالالتزام والانتظام في المبادرة.وتستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًاً ودولياً فى العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحى العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.تمنح المبادرة كلًا من الدراسة العلمية والعملية للمتميزين من طلبة المدارس المصرية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي من جميع المحافظات، حيث تستهدف من خلالها التعاون مع الجهات المتخصصة -محليًاً ودولياً- في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، ذلك بالإضافة الى تنمية المهارات الحياتية والقيادية، وتتناول دراسة "الذكاء_اصطناعي - ربوتات - الأمن_الرقمي - الفنون_الرقمية - التكنولوجيا_الرقمية - تكنولوجيا - فن - رقمي - برمجة - علوم_حاسبات - أمن_البيانات - الترميز - البرمجة".https://gate.ahram.org.eg/Media/News/2022/5/19/2022-637885801618430942-843.jpg