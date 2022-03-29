سعر الذهب اليوم الجمعة 20 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، استقرارا، بعدما تراجع مساء أمس بمقدار 30 جنيها، متأثرا برفع سعر الفائدة، وتعاملات البورصة العالمية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 693 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 891 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1040جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1188جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5200 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10400جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20800 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,370 جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :ارتفع الذهب خلال الجلسة الأوروبية، مسجلا 1,839 دولار للأوقية، في ظل موجة التراجع العامة التي تضرب الأسهم الأوروبية والآسيوية والأمريكية.