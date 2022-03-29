تعرف عليها..6 عوامل وراء ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول 2022..



أسعار النفط أسعار النفط

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول مـن عـام 2022 ، مسجلة أعلى مستوياتها في عدة أعوام ، بدعم رئيسي من عدة عوامل وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول2022 لمنظمة "أوابك " و من تلك العوامل الأتى ..



1- المخاوف المتزايدة بشـأن نقص الإمدادات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في بعض مناطق الإنتاج الرئيسية ، لا سيما أوروبا الشرقية والشرق الأوسط .



2- اضطرابات الإمدادات في بحر قزوين .



3- فضلاً عن الارتفاع في أسواق العقود الآجلة .



4- قـوة أساسيات سوق النفط الفعلية في حوض المحيط الأطلسي وبالتحديد في شمال غرب أوروبا .



5- السحب الإضـافي من مخزونات النفط الخام الأمريكية .



6- هوامش التكرير المرتفعة في جميع مراكز التكرير الرئيسية .





وفي المقابل ، كان للمخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط في الصين - أكبـر مسـتورد عـالمي للنفط ، دوراً في الحد من الارتفاع في أسعار النفط ، حيث تجددت عمليات الإغلاق على خلفية أسوأ موجـة انتشار لفيروس كورونا المستجد منذ عامين ، مما دفع ببعض مصافي التكرير إلى تقليص عملياتها .